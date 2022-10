Fiorella Méndez recuerda la vez que trabajó con María Pía Copello: “A mí nunca me gritó”

Fiorella Méndez recuerda la vez que trabajó con María Pía Copello. (YouTube)

Fiorella Méndez brindó su primera entrevista luego de la polémica que vivió por el ampay con Óscar del Portal. Y es que, el nombre de la productora de televisión comenzó a sonar con fuerza en la farándula cuando fue captada con el hombre de prensa situaciones cariñosas durante un partido de fútbol y, posteriormente, en el departamento de él donde se quedó a dormir.

Si bien, Méndez negó haber dormido con la figura de América Televisión en la misma cama, las boletas electrónicas que fueron difundidas por Magaly TV La Firme de las veces que, supuestamente, los dos se habrían hospedado en un hotel ubicado en el centro de Miraflores puso en duda su palabra.

Tras el escándalo, en el mes de junio Fiorella Méndez decidió viajar a Estados Unidos y borró todas sus fotos de su cuenta oficial de Instagram como señal de que estaba comenzando de cero. Ahora, en su regreso a Perú, ha sorprendido al aparecer en el podcast “Refresh” para revelar cómo fue trabajar con María Pía Copello.

Esto luego de que los conductores del conductores del canal de YouTube ‘Holly TV’ recordaran que tanto Nataniel Sánchez como otra bailarina que también estuvo en el elenco de la animadora infantil, la acusaran de haberlas gritado cuando eran menores de edad.

¿Qué dijo Fiorella Méndez de María Pía Copello?

La extrabajadora de “La banda del chino” comenzó contando que siempre fue muy cercana a la exconductora de ‘Esto es Guerra’ cuando estuvo bailando a su lado y que nunca recibió algún maltrato verbal de su parte. “Tengo muy buenos recuerdos. A todos los show que teníamos, mi papá me dejaba en la casa de ella y nos íbamos a todos lados. (...) No nunca me ha gritado y eso que trabajé años de años”.

Asimismo, calificó a María Pía Copello como una persona ‘perfeccionista’, pues constantemente le decía que debía lucir impecable, con un buen peinado y una sonrisa en el rostro porque las críticas iban a ser directamente para sus shows.

“Hay algo en que siempre le doy la razón. Ella nos decía: chicos siempre tienen que sonreír, estar bien presentables, las chicas bien peinadas, los chicos bien peinados porque al final no van a decir: ‘la bailarina de María Pía’ sino ‘El show de María Pía’ ha estado mal y ella siempre cuidaba esos detalles. Es perfeccionista”, sentenció.

Fiorella Méndez contó que María Pía Copello es perfeccionista. (Captura)

María Pía Copello se defendió

Tras las declaraciones de Nataniel Sánchez en mayo de este año, María Pía Copello se defendió. Fue el presentador Rodrigo González quien contó que se comunicó con ella para saber si las acusaciones de la actriz eran ciertas. “Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, ‘Yo qué le voy a gritar a alguien por un paso de baile, así no fueron las cosas’”.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ señaló que todo pudo haberse tratado de una confusión, pues realmente solo pidió que guarde silencio mientras estaban grabando. “Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, de repente le pudo haber dicho por favor, cállate, silencio y ella como es: “a mí solo me educa mi madre (...) María Pía no recuerda”, añadió.

