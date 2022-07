Fiorella Méndez promociona cursos de marketing y usuarios se burlan: “¿Y del Portal es el profe?”

Usuarios le recordaron a Fiorella Méndez su ampay con Óscar del Portal. (Foto: Captura)

Todo parece indicar que las personas aún no han olvidado el tan sonado ampay de Fiorella Méndez con Óscar del Portal. La comunicadora decidió volver a sus actividades y promocionó un curso de marketing en sus redes sociales. Esto sin pensar que los usuarios no dejarían pasar la oportunidad para burlarse y recordarle la situación que vivió con el hombre de prensa.

Como se recuerda, ambos fueron ampayados en situaciones cariñosas durante un partido de fútbol realizado en el coliseo Aldo Chamochumbi. Posterior al encuentro deportivo, ambos fueron captados por las cámaras de Magaly Medina en el departamento del conductor, donde pasaron la noche juntos.

Si bien, Fiorella Méndez negó que haya dormido con Óscar del Portal en la misma cama, las boletas electrónicas que fueron difundidas por Magaly TV La Firme de las veces que, supuestamente, los dos se habrían hospedado en un hotel ubicado en el centro de Miraflores puso en duda su palabra.

Este 15 de julio, la popular ‘Urraca’ comenzó su programa riéndose de los comentarios que los cibernautas dejaron en el TikTok donde se ve a Fiorella Méndez haciéndole publicidad a una empresa que ofrece clases de mercadotecnia.

“¿Clases de tramposería?”, “¿Y del Portal es el profe?”, “Se tu propio jefe porque si tienes uno, te lo quedas”, “Quiero desarrollar una habilidad como ser tramposa”, “Master en candy, ¿dan certificado?”, escribieron algunos cibernautas.

Por su parte, Magaly Medina resaltó el sentido del humor de la gente mientras leía cada frase que ya se ha vuelto viral en redes sociales. “La gente tiene un sentido del humor maligno. Que creativa es esta gente cuando escribe. Terribles“.

Cabe resaltar que, hasta el momento Fiorella Méndez no se ha comunicado con ningún medio de comunicación ni salido en algún programa para aclarar los hechos que la volvieron blanco de críticas por, supuestamente, meterse en el matrimonio de Óscar del Portal y su esposa.

Fiorella Méndez promociona cursos de marketing y usuarios se burlan. (VIDEO: ATV)

“ME QUEDÉ DORMIDA”

Christian Domínguez, amigo de Fiorella Méndez, contó que visitó el hogar de la productora tras la difusión del sonado ampay. Fue durante este encuentro que escuchó la versión de la comunicadora, el cual hizo público en América Hoy.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión. Eso es lo que me ha dicho, esas tres cosas”, agregó el cumbiambero.

Christian Domínguez cuenta la versión de Fiorella Méndez tras pasar la noche con Óscar del Portal en su departamento | VIDEO: América TV / América Hoy

