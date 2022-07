Fiorella Méndez olvida ampay con Óscar del Portal y reaparece en redes sociales: “Sequé mis lágrimas”

Fiorella Méndez se divierte por las calles de New York. (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que Fiorella Méndez está lista para regresar a las redes sociales luego de casi dos meses de protagonizar el polémico ampay con Óscar del Portal. Y es que, la comunicadora borró absolutamente todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y solo se ha dedicado a compartir las clásicas historias.

Como se recuerda, ambos fueron ampayados en situaciones cariñosas durante un partido de fútbol realizado en el coliseo Aldo Chamochumbi. Posterior al encuentro deportivo, ambos fueron captados por las cámaras de Magaly Medina en el departamento del conductor, donde pasaron la noche juntos.

Si bien, Fiorella Méndez negó que haya dormido con Óscar del Portal en la misma cama, las boletas electrónicas que fueron difundidas por Magaly TV La Firme de las veces que, supuestamente, los dos se habrían hospedado en un hotel ubicado en el centro de Miraflores puso en duda su palabra.

PUEDES LEER: Óscar del Portal y todo lo que perdió tras el ampay con Fiorella Méndez

FIORELLA MÉNDEZ REAPARECE EN REDES SOCIALES

Luego del escándalo, la ex integrante de ‘La Banda del Chino’ se ha dedicado a su trabajo y a pasar tiempo con su hijo. Además se le ha visto compartir reuniones y paseos familiares con el padre de su pequeño, el cantante de cumbia Pedro Loli.

Incluso, se mostró muy feliz celebrando el cumpleaños de su pequeño y ha estado viajando a Estados Unidos, lugar donde se encuentra actualmente visitando las calles de New York. Lo que ha sorprendido el último sábado 02 de julio fue la foto que publicó en su cuenta de Instagram como señal de que volverá a interactuar en redes.

“Sequé mis lágrimas, me levanté. Convertí mi dolor en poder. Es tiempo de apagar las angustias y encender mi fe”, escribió como descripción de la imagen donde posa con el fondo de la ciudad desde el rascacielos One Vanderbilt, observatorio ubicado en New York.}

Su publicación ha obtenido más de 2 mil ‘Me encanta’ y pocos comentarios, ya que hasta el momento sigue teniendo la opción de limitarlos. Recordemos que, horas antes de difundirse su ampay, eliminó la posibilidad de escribir en sus posts.

Cabe mencionar que, Fiorella Méndez era muy activa en sus redes, pues publicaba sus actividades diarias y realizaba publicidad tanto para algunas marcas como para su negocio de peluquería. Desde que se involucró en la polémica con el comentarista deportivo, se alejó de las cámaras.

Foto: Instagram

“ME QUEDÉ DORMIDA”

Christian Domínguez, amigo de Fiorella Méndez, contó que visitó el hogar de la productora tras la difusión del sonado ampay. Fue durante este encuentro que escuchó la versión de la comunicadora, el cual hizo público en América Hoy.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión. Eso es lo que me ha dicho, esas tres cosas”, agregó el cumbiambero.

Christian Domínguez cuenta la versión de Fiorella Méndez tras pasar la noche con Óscar del Portal en su departamento | VIDEO: América TV / América Hoy

SEGUIR LEYENDO