Maria Pía Copello enfrentó a usuaria que la criticó por usar atrevido vestido en los Latino Show Awards

María Pía Copello se defendió luego que usuaria de TikTok la criticara por usar un revelador vestido.

A sus 45 años, María Pía Copello no teme mostrarse como una mujer sensual y segura de sí misma. En varias oportunidades, la exconductora de ‘Esto es Guerra’ ha llamado la atención del público por los atrevidos atuendos que usa en televisión, en sus videos de TikTok o simplemente en el día a día. Los Latino Show Awards, convención realizada en Colombia, no fue la excepción.

La recordada conductora de ‘María Pía y Timoteo’ asistió al evento musical este último miércoles 12 de octubre, en donde lució un revelador vestido morado, diseñado por el estadounidense Michael Costello. Copello presumió la prenda en sus redes sociales, pues resaltaba parte de su piel canela sin mostrar más de la cuenta.

“Nos vamos a los Latino Show Music en Bogotá con vestido de Michael Costello”, escribió en TikTok junto a un clip en donde bailaba antes de asistir a la ceremonia. El clip logró más de un millón de visualizaciones y cerca de 500 comentarios, en donde los usuarios elogiaron la figura de la exanimadora infantil.

María Pía Copello lució sensual vestido morado | TikTok

Sin embargo, hubo una usuaria que no estuvo de acuerdo con la manera de vestir de María Pía Copello. “Disculpen, con todo respeto, no se supone que ya eres una señora casada. Ten un poquito más de respeto contigo misma. ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a vestir así”, fue el comentario que dejó en la plataforma.

Sin dudarlo dos veces, la exfigura de América TV respondió: ”Jajaja, con todo respeto también, me da risa el comentario. Me respeto y me quiero. Este es un vestido que me parece bello. ¿Cuál es el problema? Saludos”. Sus seguidores la apoyaron con una gran cantidad de ‘me gusta’.

María Pía respondió a usuaria de TikTok.

María Pía Copello en TikTok

La exanimadora infantil llevó su pasión por los videos de TikTok a un siguiente nivel. En julio de este año, se anunció que María Pía Copello dictará clases de manera virtual en alianza con una conocida plataforma de educación. El curso se llama “Curso de Creación de contenido para TikTok”, cuesta US$ 14,90, que serían S/ 57,70 soles, y está disponible en Netzun.

“Este curso es una introducción a la plataforma TikTok, la cual lidera el crecimiento de las redes sociales en los últimos años. Este curso será una guía para poder generar contenido de calidad en la aplicación, acompañado de estrategias y tácticas para lograr mejores resultados”, dice la página oficial.

Sin embargo, el curso no fue bien tomado por los usuarios, quienes criticaron que se imparta este tipo de clases. Incluso, el panelista de ‘En Boca de Todos’, Javier Rojo, aconsejó a los jóvenes que primero se dediquen a estudiar algo productivo para sus vidas. “Yo ya estoy grande y los chicos primero que vayan a estudiar, después que hagan el curso de Tik Tok”, dijo.

María Pía Copello debutó como maestra este 2022.

SEGUIR LEYENDO