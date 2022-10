‘La Señito’ y ‘La Urraca’, cuál es es el origen de los sobrenombres de Gisela Valcárcel y Magaly Medina

Gisela Valcárcel y Magaly Medina son conocidas como 'La Señito' y 'La Urraca' por estos motivos. (Captura)

El reciente enfrentamiento mediático entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina ha remecido la farándula peruana y ha ocasionado múltiples titulares. Incluso, ha despertado la curiosidad de muchas personas por saber más acerca de cada una como el origen de sus populares sobrenombres ‘La Señito’ y ‘La Urraca’.

Como se sabe, la rubia conductora ha ganado gran reconocimiento durante los años que ha estado en televisión por su participación en varios programas como el rostro principal. Asimismo, sus relaciones sentimentales no pasaban desapercibidas y una de sus exparejas guarda relación con su ahora apodo.

Y es que, Gisela Valcárcel mantuvo un romance con Carlos Vidal, con el cual estuvo poco más de 6 años y no temían lucirse juntos en la pantalla chica en los años 90. Al terminar su vínculo amoroso, éste decidió escribir un libro sobre todo lo que vivió con la presentadora y exponer algunos detalles íntimos de la exvedette.

La obra llevaba el título de ‘La Señito’, en el cual se relata su historia de amor y revela el por qué terminó de la noche a la mañana. Sin embargo, no se llegó a vender muchas copias, pues la dueña de GV Producciones impidió su circulación con la ayuda de Vladimiro Montesinos, entonces asesor del expresidente Alberto Fujimori que ahora se encuentra encarcelado por los delitos desde el narcotráfico hasta el asesinato.

Es así como nació el apodo de ‘La Señito’ y que es muy utilizado por muchas personas en la actualidad para dirigirse a la famosa figura de América Televisión. Cabe mencionar que, en ningún momento a Gisela Valcárcel se le ha visto incomodarse por el apelativo que la viene acompañando desde hace poco más de 20 años.

¿Cómo nació ‘La Urraca’?

A lo largo de su carrera televisiva, Magaly Medina ha recibido muchos apodos, pero ninguno ha quedado en la memoria de los peruanos como ‘La Urraca’. En los últimos años, este sobrenombre ha sido muy utilizado para referirnos a la conductora de ATV y el origen lo contó la misma presentadora.

Durante una entrevista en el programa “Hablemos claro” que conducía Mónica Chang en el año 1999, Magaly Medina reveló quién fue la persona que le puso dicho apelativo y en aquel momento se mostró muy contenta de que la llamaran ‘Urraca’. En aquella edición, se encontró por primera vez con el personaje ‘Mascaly’, que es protagonizado por el comediante Jorge Benavides.

“Tú sabes que el primero que me dijo ‘urraca’ fue un gran amigo que se llama Fernando Vivas que es crítico de televisión y de Caretas. Él cariñosamente siempre a mí y a dos amigas más dos decían ‘urracas’, entonces cuando él me lo dijo por primera vez, lo digo públicamente, a mí me encanta cuando me dicen ‘urraca’”, dijo en ese entonces Medina.

Cabe mencionar que, dicho apodo también es utilizado para dirigirse a los periodistas que trabajan en ‘Magaly TV La Firme’. En múltiples oportunidades, se le ha escuchado decir a Magaly Medina que los reporteros de su espacio televisivo son sus ‘Urracos’.

La vez que Magaly confesó que se le pasó la mano con Gisela

Magaly Medina brindó una entrevista a Beto Ortiz en el 2014 en el fenecido programa ‘El Valor de la Verdad’, donde no solo contó sobre pasajes de su vida y su carrera, sino que también se permitió hacer un me culpa sobre el trato que tuvo con la hija de Gisela Valcárcel.

“En esa época era un mono con metralleta, no tenía límites, era una salvaje”, indicó la periodista en alusión a su reportaje de las prostivedettes. Asimismo, se refirió sobre su sección Sin confirmar, donde lanzaba noticias que habían nacido de un rumor y habían sido comprobados.

El periodista le consultó si considera que se le había pasado la mano en alguna otra ocasión, a lo que la presentadora de ATV dijo rápidamente: “Con Gisela Valcárcel, sobre todo por su hija. No la debí meter, le decía todo tipo de adjetivos, ‘la chiquigorda’. Ella me escribe una carta una vez, como madre, de madre a madre, y de verdad que me hizo sentir mal, porque yo también soy mamá. Porque en la carta me decía que tenía que entender que (Ethel) era una niña que tenía que lidiar con una mamá muy famosa, y que eso ya de por sí le causaba muchísimos problemas. Y que ella tenía, como mamá ayudar en esos problemas, y yo se lo estaba poniendo mucho más difícil”.

