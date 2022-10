Magaly Medina cuando confesó que se le pasó la mano con Gisela Valcárcel: “Me sentí mal”

Magaly Medina reconoció que se le pasó la mano con los ataques contra Gisela Valcárcel | Latina TV / 'La Hora de la Verdad'

Magaly Medina brindó una entrevista a Beto Ortiz en el 2014. El conductor de televisión logró que la periodista se sentara en ‘El Valor de la Verdad’, donde no solo contó sobre pasajes de su vida y su carrera, sino que también se permitió hacer un me culpa sobre el trato que tuvo con la hija de Gisela Valcárcel.

En este encuentro con Beto Ortiz, Magaly Medina confesó que, en efecto, en sus inicios se le pasó la mano muchas veces. Sin embargo, conforme pasó el tiempo aprendió a regularse.

“En esa época era un mono con metralleta, no tenía límites, era una salvaje”, indicó la periodista en alusión a su reportaje de las prostivedettes. Asimismo, se refirió sobre su sección Sin confirmar, donde lanzaba noticias que habían nacido de un rumor y habían sido comprobados.

“Lo quité cuando vi que era un error”, indicó Magaly Medina en el sillón rojo.

El periodista le consultó si considera que se le había pasado la mano en alguna otra ocasión, a lo que la presentadora de ATV dijo rápidamente, “con Gisela Valcárcel”.

“Con Gisela, sobre todo por su hija. No la debí meter, le decía todo tipo de adjetivos, ‘la chiquigorda’. Ella me escribe una carta una vez, como madre, de madre a madre, y de verdad que me hizo sentir mal, porque yo también soy mamá. Porque en la carta me decía que tenía que entender que (Ethel) era una niña que tenía que lidiar con una mamá muy famosa, y que eso ya de por sí le causaba muchísimos problemas. Y que ella tenía, como mamá ayudar en esos problemas, y yo se lo estaba poniendo mucho más difícil”, contó Medina en aquel momento.

La comunicadora cuenta que esta carta le tocó el corazón y se puso en el lugar de Gisela Valcárcel, es por ello que optó por no referirse más a ella.

“Me puse en su lugar”, indicó la periodista, resaltando que pensó en su hijo y que también podría pasar ese tipo de situación. “Que de hecho pasó”, acotó Magaly. “Entonces decidí no hablar más de Ethel”, sentenció.

Magaly Medina cuando confesó que se le pasó la mano con Gisela Valcárcel. | Instagram

Magaly Medina y Ethel Pozo

Sin embargo, conforme pasaron los años y Ethel Pozo incursionó en la televisión como conductora de TV, Magaly Medina se ha dado la licencia nuevamente de referirse a ella, criticando también su programa. Incluso, ha señalado que su espacio ‘América Hoy’ suele copiarse del contenido de ‘Magaly TV La Firme’.

La hija de Gisela Valcárcel tampoco se ha quedado atrás, pues también ha respondido a la periodista cuando lo ha creído conveniente.

“Hay algunas alucinadas como Ethel. Ella dice que -digna hija su madre- sufrió mucho para entrar a la televisión. ¿Cómo vas a sufrir hijita? ¿Tuviste que empezar barriendo los sets de televisión? No sé, comprabas la fruta para el equipo de producción o comprabas el café. No entiendo como ella pudo haber sufrido”, señaló en una ocasión Magaly Medina.

“Cómo vas a sufrir mucho si tu mami (Gisela Valcárcel) era la dueña de la productora. Tu mami te dijo ‘ven ponte acá’ y te dio dos programas y si ella pudiera te daría tres”, agregó.

SEGUIR LEYENDO