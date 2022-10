Magaly Medina confesó que intentaron venderle el libro de Gisela Valcárcel por 7 mil soles

Magaly Medina muestra el libro 'La Señito' de Carlos Vidal | Magaly TV: La Firme

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora sorprendió a sus televidentes asegurando que ha leído el ahora famoso libro que escribió Carlos Vidal sobre Gisela Valcárcel. La periodista confirmó que pudo tener acceso a un ejemplar gracias a una fan, pero que otra persona intentó venderle la información por S/7 mil.

“Algunos vivos quisieron vendernos este libro en 7 mil soles. No puede ser, qué creen, ¿que somos millonarios? Estamos haciendo canje para la fiesta de aniversario y de pronto quieren cobrarnos por este librito, mal escrito, mal contado, siete mil soles”, señaló Magaly Medina este último miércoles.

Asimismo, reveló que el escrito por el que la popular ‘Señito’ impidió, junto a Vladimiro Montesinos, que saliera a la luz, no contiene información que pueda perjudicar a Gisela Valcárcel, por lo que no comprende el por qué la rubia hizo tanto alboroto.

No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque este no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien parece un homenaje”, mencionó Medina.

La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ calificó el libro de Vidal como “tonto” ya que no tiene nada morboso “que es lo que generalmente debe tener un libro para vender. Yo no sé por qué hizo tanta alharaca. Se fue a sentar con Vladimiro Montesinos, el hombre más siniestro de esa época, para confabularse con él e impedir que este libro salga a la luz. Pobre Carlos Vidal, era un pobre diablo antes de Gisela y siguió siéndolo después”, dijo la ‘Urraca’.

Por último, la periodista dijo sentirse extrañada porque le mencionaron que el libro tendría una segunda parte. “Nunca se hizo, Gisela y Montesinos se encargaron que nunca saliera a la luz”, concluyó Magaly Medina.

Gisela Valcárcel en ‘Vladivideo’

Magaly Medina recuerda ‘vladivideo’ de Gisela Valcárcel: “Estuvo con el hombre más siniestro del Perú”. (ATV)

El último martes 04 de octubre, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ le recordó al público la vez en que Gisela Valcárcel estuvo en ‘la salita del SIN’ junto a Vladimiro Montesinos, “uno de los hombres más siniestros de esa época”.

Magaly Medina, tras escuchar que Gisela Valcárcel la acusó de maltratarla y de nunca defenderse de los ataques de la pelirroja, recordó las múltiples denuncias que realizó la rubia conductora hace varios años y dejó por entendido que le había ganado algunos juicios gracias a la ayuda del que fue el asesor del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000.

“Este hombre es uno de los más siniestros de la política peruana (...) Gisela Valcárcel visitó la salida del SIN porque fue a pedirle a Montesinos que impidiera la salida del libro ‘La Señito’ que escribió su ex Carlos Vidal y que fue su novio por muchos años. Al terminar la relación escribió un libro de lo que había vivido, pero impidió que saliera y confiscaron todos los libros con ayuda de Montesinos. Por supuesto, me ganó todos los juicios y yo supongo que con ayuda de Montesinos”, dijo la periodista de ATV.

