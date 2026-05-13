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Perú se fortalece: ahora compra imponente aeronave de 67 millones de dólares y casi 23 metros

El país suma una aeronave de última generación a su flota, como parte de una estrategia que busca optimizar la movilidad y la respuesta ante emergencias, con integración prevista para noviembre de 2027

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Fuerza Aérea del Perú. (Foto: Andina)
El C-27J Spartan NG llegará en noviembre de 2027 y será clave para modernizar la flota aérea, reforzando operaciones nacionales e internacionales. (Andina)

La Fuerza Aérea del Perú dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su capacidad operativa tras confirmar la adquisición de un moderno avión de transporte Leonardo C-27J Spartan NG, una inversión que asciende a aproximadamente 67,7 millones de dólares.

Esta aeronave, que mide 22,7 metros de largo, se sumará a la flota nacional en noviembre de 2027, marcando el avance de la estrategia peruana para modernizar su equipamiento y reforzar sus operaciones tanto en territorio nacional como en el extranjero.

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El nuevo C-27J Spartan NG representa el quinto avión de este tipo en la flota peruana. La compra fue gestionada a través de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y responde al Programa de “Recuperación de Capacidad de Movilidad Aérea Eficaz con Aeronaves de Mediano alcance y Mediana Capacidad de Carga”, identificado bajo el código 2234934.

La Fuerza Aérea del Perú anunció la compra de un quinto avión de transporte Leonardo C-27J Spartan NG por 67,7 millones de dólares. (REUTERS/Hollie Adams)
La Fuerza Aérea del Perú anunció la compra de un quinto avión de transporte Leonardo C-27J Spartan NG por 67,7 millones de dólares. (REUTERS/Hollie Adams)

Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú opera cuatro aeronaves Leonardo C-27J Spartan. Dos de estas fueron adquiridas en noviembre de 2013, con un contrato de 121,9 millones de dólares, y las otras dos en 2014, mediante un acuerdo por 119,4 millones.

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Desde entonces, estos aviones han alcanzado un récord de 15.258 horas de vuelo a mediados de marzo pasado, transportando 8,6 millones de kilos de carga y más de 231.470 pasajeros. Estas cifras reflejan la alta demanda y versatilidad que ofrecen para las necesidades del país.

Capacidades y rendimiento

El C-27J Spartan, que opera bajo las órdenes del Escuadrón Aéreo N° 844 del Grupo Aéreo N° 8, se ha destacado por su capacidad de operar en la variada y compleja geografía peruana.

Sus características técnicas permiten el cumplimiento de misiones de defensa y seguridad, tanto tácticas como estratégicas, y lo convierten en una herramienta clave en situaciones de emergencia ocasionadas por desastres naturales. Además, se utiliza en acciones cívicas multisectoriales, misiones de ayuda humanitaria y evacuaciones aeromédicas (MEDEVAC).

Fuerza Aérea del Perú: FAP
El C-27J Spartan NG cuenta con ala mejorada, aviónica de última generación, iluminación LED y avanzados sistemas de navegación para optimizar su rendimiento.(Defensa.com)

La versión NG del C-27J Spartan introduce mejoras notables. Integra winglets para mejorar el rendimiento, aviónica modernizada, iluminación LED y sistemas de navegación optimizados. El avión cuenta con una envergadura de 28,7 metros y una altura de 9,64 metros. Está equipado con dos motores Rolls-Royce AE2100-D2A de 4.637 caballos de fuerza cada uno y hélices Dowty R391 de seis palas, lo que le permite alcanzar una velocidad de crucero de 580 kilómetros por hora.

La aeronave puede despegar en solo 580 metros y aterrizar en 340, características que resultan esenciales para operar en pistas no preparadas. Su techo de servicio es de 9.144 metros, mientras que la altitud de crucero es de 8.229 metros.

Autonomía y capacidad

El alcance máximo del C-27J Spartan NG a plena carga es de 1.759 kilómetros. En modalidad de vuelo “ferry”, puede cubrir 5.920 kilómetros sin escalas. El peso máximo al despegue se incrementa a 32.500 kilos, con una carga útil máxima de 11.300 kilos.

Fuerza Aérea del Perú
La aeronave ofrece una carga útil máxima de 11.300 kilos y puede adaptarse para llevar 46 soldados, 60 pasajeros, 34 paracaidistas o 36 camillas.

La cabina de carga tiene una superficie de 82,34 metros cuadrados, permitiendo transportar hasta 6 toneladas de carga. Según la configuración, el avión puede llevar a bordo a 46 efectivos militares completamente equipados, 34 paracaidistas, 60 pasajeros o 36 camillas, lo que facilita su adaptación a diversas misiones y necesidades operativas.

Impacto y proyección

La incorporación del C-27J Spartan NG confirma la apuesta de Perú por fortalecer su capacidad de movilidad aérea y respuesta ante emergencias. El historial de la flota actual, con miles de horas de vuelo y un volumen significativo de carga y pasajeros transportados, evidencia la relevancia de estas aeronaves en las operaciones de la Fuerza Aérea.

La llegada de la nueva unidad no solo amplía el alcance y eficiencia de la institución, también refuerza su rol en la atención de emergencias y el apoyo a la población en momentos críticos.

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