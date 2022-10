Magaly Medina y todas las veces que defendió a Gisela Valcárcel

Todas las veces que Magaly Medina defendió a Gisela Valcárcel. ATV| Magaly TV: La Firme.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel se encuentran enfrentadas y al parecer la guerra televisiva entre ellas no tiene cuando acabar. En su reciente programa de la noche de 4 de octubre, la conductora de ATV le recordó a la ‘Señito’ todas las veces que la defendió, a pesar de tener una rivalidad de hace más de 25 años.

Defendió la versión de Gisela

Gisela Valcárcel tuvo una relación de seis años con el exgerente comercial de Latina, Javier Carmona. Después de cinco largos años de relación, decidieron casarse. La mamá de Ethel tenía una excelente relación con los hijos de Carmona que en ese momento eran niños, inclusive el menor de ellos la llamaba “má”, así lo reveló la ‘Señito’ en una entrevista.

Sin embargo, este segundo matrimonio de Valcárcel no estaba destinado para ser para siempre. Ya que en el 2006, a Gisela le llegan rumores que Tula Rodríguez acudía constantemente a la oficina del empresario.

Javier Carmona y Gisela Valcárcel. (Foto: Redes Sociales)

Por ese motivo decide terminar con él e iniciar los papeles del divorcio. Luego de algunos meses, el empresario se enamoró de la actriz y los programas dejaron entrever que Carmona había terminado con Gisela para iniciar una relación con Rodríguez.

La conductora de ‘En Boca de Todos’ se encargó de desmentir dicha historia y contar en su programa que su historia de amor había nacido en una fiesta de preventa en octubre del 2007. Ahí habría hecho el famoso “clic” con el futuro padre de su hija. De acuerdo a su versión, se enamoraron bailando la canción ‘Que levante la mano’ del Grupo 5.

La principal rival de esta nueva pareja fue Magaly Medina, quien salía en su programa para manifestar que las fechas no cuadraban y que Carmona habría sido infiel a Gisela.

“Yo era la que en ese momento en televisión nacional cuestionaba con fechas y días si realmente lo que Tula nos contaba en televisión que ‘el clic’ había surgido cuando Carmona estaba separado de Gisela era cierto o no y eso que Gisela no era mi amiga, pero en cuestión de género era bastante solidaria”, contó Magaly en su programa.

En una oportunidad la misma Tula Rodríguez fue hasta el programa de ‘Magaly Te Ve’ para aclarar dicha situación. Ella comentó que quien se había encargado de tildarla como la tercera en cuestión fue Magaly Medina.

“Así me he visto (infiel), gracias a ti. Solamente Dios, él y yo sabemos cómo, cuándo y el día que sucedió. Había días que dabas entender que yo me había interpuesto en una relación, yo sentía que me quería morir porque yo sabía que eso era mentira”, dijo Tula en el set de ATV

Luego de unas semanas de dicha entrevista, Gisela le envió una tarjeta a Magaly para felicitarla por su cumpleaños y algunos dicen que fue un gesto de agradecimiento por el encuentro con Tula.

Magaly Medina cuenta cómo fue su encuentro con Gisela Valcárcel y niega haber llorado en su presencia. (ATV)

Luego de unos años, la misma Gisela Valcárcel confiesa en una entrevista a RPP que su exesposo, Javier Carmona le había sido infiel con otra mujer y este hecho se enteró mediante la televisión.

“Me volví a casar y saber que la persona que durante cinco años me había pedido casarse, se casa conmigo y se enamora de otra y que luego me entero de esto públicamente, ha sido muy doloroso”, comentó.

Además, hace poco se supo que Magaly y Gisela habían tenido un encuentro en Miami en el 2013, en un evento de empresarios y gerentes de televisión. En esa reunión Gisela le confesaría a Magaly que Javier Carmona le había sido infiel con Tula Rodríguez.

“Y me cuenta: ‘A mí me dijeron que Tula iba a la oficina de mi marido. Él dormía conmigo Magaly, dormíamos en la misma cama’. Y yo hice su versión, suya, por eso jamás le creí a Tula Rodríguez. Siempre la defendí porque la vi como una mujer traicionada porque supuse que ese día me había contado la verdad”, detalló Medina.

No aceptó entrevista con el papá de Ethel Pozo

Por otro lado, Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo a inicios de este año se acercó a todos los canales para que lo entrevisten y contar los detalles de la relación que tuvo con Gisela Valcárcel. Además de pedir una manutención porque se encontraba enfermo.

“Se acuerdan de este hombre que se paseó en los canales, incluso quería estar en este programa a como de lugar porque sabía la enemistad entre nosotras, pero nosotros no quisimos. Él se fue a otro programa porque aquí lo choteamos”, explicó Medina.

“Yo no voy a darle cabida a un hombre que no tuvo la valentía y la hombría para reconocer y mantener a su hija, no lo voy a hacer”, comentó Magaly en marzo de este año.

De esta manera esta sería la segunda vez que Magaly Medina defendería a Gisela Valcárcel por un tema de solidaridad femenina, a pesar de tener una guerra televisiva conocida por todos.

Jorge Pozo reta a Magaly Medina a probar que él se comunicó con su producción. (Foto: Captura TV)

