‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO vía ATV: Magaly Medina responde a Gisela Valcárcel, conductora de ‘El Gran Show’

Magaly Medina lanza adelanto asegurando que le responderá a Gisela Valcárcel. (Instagram)

¡Le responderá todo! Magaly Medina anunció que la noche de este 03 de octubre contestará en su programa ‘Magaly TV La Firme’ al contundente mensaje que le envió Gisela Valcárcel en el estreno de ‘El Gran Show’. La popular ‘Señito’ hizo noticia al dirigirse a la periodista para recordarle todo el daño que le ha hecho en los últimos 25 años.

Luego de la presentación de Melissa Paredes en la pista de baile, la La rubia conductora se tomó varios minutos para recordarle a la popular ‘Urraca’ que en su momento se burló de las situaciones difíciles que vivió producto de una infidelidad, tal cual lo hizo cuando se difundió el ampay de la exreina de belleza con el bailarín Anthony Aranda.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho. Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, fueron algunas de las palabras que dijo la figura de América TV.

En otro momento, Gisela Valcárcel se dirigió a los auspiciadores del espacio de ATV haciendo un llamado a la reflexión. “Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero ¿sabes?, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión a los medios, a los anunciantes, y decirles que: los anunciantes así como permiten mi presencia en el escenario, permiten esto. Los dueños de los canales permiten esto, permiten lo que sucede”.

Gisela Valcárcel lanza fuerte mensaje a Magaly Medina. La conductora de TV se refirió a los ataques que recibió de parte de la periodista. | América TV

Magaly Medina le respondió a Gisela

El último domingo 01 de octubre, algunos medios de comunicación abordaron a Magaly Medina para saber sus opiniones sobre las palabras de su siempre rival televisiva. Asimismo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los participantes de ‘El Gran Show’ como Robotín, Giuliana Rengifo, Melissa Paredes, Dalia Durán y más.

“Se los dije: ella habla de Dios y presenta como estrellas a toda la podredumbre de la farándula. Qué mujer tan hipócrita”, escribió sobre imágenes del reality, para luego compartir un video donde la ‘Señito’ dice que espera que la periodista hable de ella en su programa. “Eso haré. Con muchísimo gusto. No tenías ni qué pedírmelo”, indicó.

“Ella vive de mis ampays, yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella. Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión. Acuérdense lo que le hizo a Karla Tarazona, ella estaba dando de lactar a su bebé y ella fomentaba la infidelidad de Domínguez con la Chabelita, eso es la peor alcahuetería e hipocritona que ella es”, agregó a Trome.

¿En qué canal puedo ver Magaly TV La Firme?

Magaly TV La Firme se transmite a través de la señal de ATV a nivel nacional.

Movistar TV: Canal 9 (SD) Canal 709 (HD)

DirecTV: Canal 199

Claro TV: Canal 9

Best Cable: Canal 9

¿Cómo puedo ver Magaly TV La Firme online?

El programa de Magaly Medina también se transmite a través de las redes sociales. En la cuenta oficial de Facebook y Youtube podrás disfrutar gratis todo la emisión del espacio de espectáculos en el mismo horario de las 21:45 horas. Asimismo, utilizando la plataforma de Movistar Play o entrando a la página web de ATV verás la edición de este lunes 03 de octubre.

Magaly Medina se prepara para responder a Gisela Valcárcel. (Captura)

