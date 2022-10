Gisela Valcárcel y Magaly Medina: 25 años de odios y rencores de dos divas de la televisión peruana

Gisela Valcárcel y Magaly Medina, una historia de enfrentamientos. (Instagram)

Gisela Valcárcel y Magaly Medina están nuevamente enfrentadas. El último sábado 1 de octubre, la ‘Señito’ se dedicó a criticar a Magaly en el estreno de ‘El Gran Show’ por meterse en la privacidad de los demás y dañar la imagen de muchas personas que se han visto afectadas por el contenido de su producción.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila... No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia”, inició su discurso la figura de América Televisión.

“¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, añadió Gisela.

Pero la rivalidad entre ellas lleva mucho tiempo, de hace 25 años. Así como lo contó la misma Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV: La Firme’ de la noche del lunes 3 de octubre.

Esta enemistad nace desde los años ochenta, cuando ella era columnista de la revista Oiga, donde se dedicaba a criticar a los personajes de la televisión peruana, entre ellas Gisela Valcárcel. En ese momento, la pelirroja criticaba que ‘Gise’ por tener poses de diva.

Luego Magaly salió en televisión con un segmento de espectáculos en el noticiero de ATV, el mismo que se llamaba ‘Pese a quien le pese’. En el 1997 obtuvo su programa propio llamado ‘Magaly Te Ve’ y poco a poco se fue ganando el cariño del público.

“Se remonta cuando yo era una columnista en la revista Oiga, yo criticaba duramente a los programas de TV, como Gisela como ella me contestaba desde su tribuna televisiva, luego doy el salto a la Televisión y mi ya enemistad con ‘Gise’ prosigue”, contó en su programa.

Durante todo ese tiempo las indirectas no faltaron entre ‘Gise’ y la ‘Urraca’. La conductora de ATV, enviaba a los ‘urracos’ y ‘chacales’ a seguir los pasos de la mamá de Ethel Pozo, hasta conseguir una exclusiva o un destape.

Magaly Medina inicia su programa recordando la rivalidad de varios años que tiene con Gisela Valcárcel. (ATV)

Magaly Medina: “Yo te abrí los ojos”

Magaly Medina también recordó que fue ella quien le abrió los ojos a Gisela, porque su primer esposo Roberto Martínez Vera-Tudela le fue infiel con Viviana Rivas Plata.

“Deberías de agradecerme porque yo te abrí los ojos de Roberto Martínez. Tu matrimonio se iba en picada, ella lo negaba de cinco formas”, dijo la ‘Urraca’.

Recordó que su equipo periodístico tenía el rumor de la infidelidad del excapitán crema con la exmiss Perú y luego de un exhaustivo seguimiento pudo ampayarlos. “Nosotros seguimos lo de Viviana Rivasplata y el tiempo nos da la razón”, indicó.

Ser expuesta de esa manera no le gustó para nada a Gisela pero le sirvió para terminar su relación y botar de su casa al exdeportista. Años más tarde, el mismo Martínez reveló que dicha información era totalmente cierta y que estaba arrepentido por la manera en que terminó su relación con la conductora de televisión.

Esta primera decepción para Gisela la marcó mucho porque fue uno de los dolores más grandes que sintió en su vida pues ellos años atrás habían sufrido la perdida de un bebé.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel se casaron en 1995. (Foto: Difusión)

Gisela agredió a fotógrafo de Magaly Medina

Otro enfrentamiento que tuvieron fue en mayo del 2007, cuando Gisela Valcárcel atacó a un fotógrafo de la revista que tenía Magaly Medina, quien durante en un evento deportivo y público, quiso registrar algunas imágenes de ella junto a su entonces esposo, Javier Carmona, pero fue ‘impedido’ por la ‘Señito’, quien se mostró visiblemente alterada.

“Carlos Guerrero, un fotógrafo, lo insultaste solo por el hecho de ser un empleado en mi revista. Lo humilló de una manera realmente cuestionable, baja, que habla de un alma oscura y sobre todo, de una mujer soberbia, totalmente envanecida por el poder”, comentó Magaly Medina en su último programa.

En las imágenes se observa cuando la figura de América Televisión le quiere quitar la cámara al reportero, quien incluso pide auxilio a gritos a efectivos policiales. Sin embargo, Gisela le seguía arranchado el equipo, asegurándole que no le importa que llegara la PNP.

Además de decirle frases muy cuestionables como:“Yo te doy para que tú comas, de mí comes porque la que ha hecho la carrera soy yo’. Esto molesto de sobremanera a Medina y ella lo hizo público en su programa ‘Magaly TeVe’.

Gisela Valcárcel tuvo fuerte altercado con fotógrafo que trabajaba para Magaly Medina. (ATV)

Gisela llama en vivo a Magaly Medina

En noviembre del 2019, Magaly recibió una llamada que jamás pensó hacerlo en su programa de ‘Magaly TV: La Firme’, se trataba de Gisela Valcárcel, quien de forma alturada le aclaró su participación en la Teletón de ese año.

Ese año, muchos personas de televisión no aparecieron en el acto benéfico, llamando la atención de propios y extraños, desde los conductores de ‘En Boca de Todos’, incluida Tula Rodríguez, Susan Ochoa y Magaly Medina.

Según Medina, GV Producciones, productora de Valcárcel intervenía para escoger qué personaje de la farándula podían participar de dicho evento. Además de condicionar su presencia si ciertas figuras aparecían en dicho jornada.

“Lo que has dicho en este momento es una información errada. Yo jamás he negado que Tula ni nadie (estén en la Teletón). Este evento supera los egos televisivos”, contestó la conductora de América TV.

“No pues, no es así, eso es mentira. Gisela, nunca voy porque al igual que Tula no me vas dejar entrar a la hora que entran las anclas y yo soy un ancla. A mí no me vas a mandar a las dos de la mañana, donde no me ven ni las lechuzas”, le respondió Magaly con voz muy fuerte.

Gisela Valcárcel en La Teletón. (Foto: Latina)

Magaly Medina: “Me hizo varios juicios”

A raíz de todas diferencias que tuvieron, Gisela Valcárcel llamó a los abogados de América Televisión y realizó varias denuncias contra Magaly Medina a lo largo de todos estos años.

Por eso, la conductora de ATV dijo que es falso que Valcárcel no se haya defendido de las críticas porque lo hizo mediante juicios. “Esta mujer me denunció ante el Poder judicial ‘n’ veces por cualquier cosa que yo decía acá. me mandaba a todos los abogados de América Tv. me hizo varios juicios, todos los ganó”, detalló Medina.

Gisela especula con invitar a Alfredo Zambrano a su programa

Pero en el 2021, fue la gota que derramó el vaso, ya que Magaly Medina había anunciado su separación como el notario Alfredo Zambrano y el programa ‘América Hoy’ que es una producción de Valcárcel especuló que el letrado podría ingresar a la pista de baile. Esto desató la furia en la periodista y ella respondió de forma contundente.

“Yo ya estaba tranquila con la ‘Gise’, éramos paz y amor, pero en mala hora se te ocurrió meterte conmigo. No sabes con quién te metiste, te ganaste a tu peor enemiga, te pusiste en mi mira. Esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, dijo indignada en su programa.

Ethel Pozo le brindó su apoyo a Magaly Medina cuando se separó de Alfredo Zambrano. (Foto: Captura)

Enfrentadas por ampays

Gisela criticó los ampays y sacó cara por la intimidad y privacidad de las personas, pese a ser infieles que según ella merecen una segunda oportunidad. Magaly se molestó y adelantó que todos los integrantes de ‘El Gran Show’ serán sus ampayados y además de los que estuvieron en los escándalos de la farándula.

“¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona, porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar, terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, dijo la urraca indignada.

La popular ‘Urraca’ indicó que ‘Gise’ le parece una mujer totalmente mentirosa. “Siempre me ha parecido una persona con doble discurso, una disforzada, hipócrita, pero nunca pensé que fuera una mujer mentirosa a morir. Su desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades”, acotó indignada.

Magaly Medina llama 'alcahueta' a Gisela Valcárcel. (ATV)

