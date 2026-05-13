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Dos mujeres en mototaxi intentaron secuestrar a un niño de 10 años en el Callao y los vecinos las atraparon

El menor logró escapar tras aferrarse a una reja y gritar que no conocía a la mujer que intentaba llevárselo en un mototaxi en Sarita Colonia

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En el Callao, vecinos intervinieron para evitar el secuestro de un menor de 10 años. La madre del niño relata los angustiantes momentos y la rápida reacción de la comunidad que logró detener a las presuntas secuestradoras. | TV Perú

Vecinos del asentamiento humano Sarita Colonia, en la Provincia Constitucional del Callao, protestaron el martes 12 de mayo frente a una comisaría para exigir justicia y la detención de dos mujeres acusadas de intentar secuestrar a un niño de 10 años. El hecho ocurrió en horas de la tarde y, según denunciaron familiares y vecinos, no sería un caso aislado, pues al menos otras dos menores habrían sido víctimas de intentos similares en las últimas horas.

De acuerdo con el testimonio de Magna Herrera, abuela del menor, el niño salió de su vivienda para comprar productos para su lonchera cuando fue interceptado por una mujer que descendió de un mototaxi y lo tomó de la mano con la intención de llevárselo.

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“Mi nieto ya estaba regresando y se estaba pegando a las rejas de las casas cuando esta mujer lo cogió de la mano y le decía: ‘Vamos, yo te voy a llevar a tu casa’”, relató la familiar en declaraciones a TV Perú.

Según la denuncia, el menor reaccionó, se aferró con fuerza a una reja y comenzó a gritar desesperado que no conocía a la mujer. Sus pedidos de ayuda alertaron a dos vecinas, quienes salieron de inmediato para auxiliarlo y evitar que fuera subido al vehículo menor.

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Mientras una de las mujeres forcejeaba con el niño, la conductora del mototaxi le pedía apresurarse. “Las vecinas agarraron a mi nieto y se lo jalaron porque la mujer no lo quería soltar”, contó la abuela.

Dos mujeres son escoltadas por policías cerca de vehículos policiales blancos y negros en una calle soleada, con edificios de fondo
Dos mujeres fueron detenidas por la policía en Callao, sospechosas de estar implicadas en un intento de secuestro de niños. (Tv Perú)

Momentos después, el menor llamó llorando a su abuela para contarle lo ocurrido. Herrera salió corriendo en busca de su nieto y, en el trayecto, se cruzó con la mujer que conducía el mototaxi, quien aparentemente intentó despistarla preguntando qué ocurría.

Al reencontrarse con el niño, este identificó a la conductora como una de las personas involucradas en el intento de secuestro. La abuela y varios vecinos retuvieron entonces a las sospechosas hasta la llegada de la Policía.

Los residentes denunciaron que debieron esperar más de media hora para que llegara un patrullero y afirmaron que las mujeres intentaron escapar mientras eran retenidas por la población.

Tras la difusión de vídeos grabados por los vecinos durante la captura de las sospechosas, otras familias acudieron a la comisaría para denunciar hechos similares. Una mujer aseguró que su sobrina de 11 años también habría sido víctima de un intento de secuestro el día anterior en el parque Backus, presuntamente por la misma mujer señalada por el niño de diez años.

“Mi sobrina también ha sido querida de ser secuestrada por esta misma persona”, afirmó una familiar de la menor.

Según los testimonios recogidos, los tres casos habrían ocurrido en horarios cercanos al ingreso o salida escolar de los menores, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos del sector.

Las familias denunciaron además que inicialmente tuvieron dificultades para que las autoridades policiales aceptaran las denuncias y sostuvieron que recién se inició el proceso formal tras la viralización de los videos en redes sociales y la presión ejercida por los vecinos frente a la dependencia policial.

“Si no se hubiera hecho viral lo de mi nieto, aquí no hacían nada y las liberaban”, afirmó la abuela del menor.

Los denunciantes también señalaron presuntos excesos policiales durante el traslado de las implicadas al médico legista. Según la familiar, algunos agentes habrían agredido a mujeres que defendían a los menores afectados.

Decenas de vecinos permanecieron en los exteriores de la comisaría exigiendo que las dos mujeres sean investigadas y permanezcan detenidas mientras continúan las diligencias. Los menores involucrados fueron trasladados junto a sus familiares al médico legista para las evaluaciones correspondientes.

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