Rafael Fernández desmintió a Magaly Medina en su conversación con Christian Domínguez

Christian Domínguez contó que este miércoles 31 de agosto conversó con Rafael Fernández y le aclaró varios puntos, entre ellos lo que dijo Magaly Medina en su última edición. La periodista señaló que el empresario le contó fuera de cámaras que el cantante abusó de su confianza, incluso, contó un episodio que no le gustó para nada al dueño de la casa.

Magaly Medina relató en la última edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’ lo que Rafael Fernández le dijo fuera de cámaras. La conductora de TV cuenta que el aún esposo de Karla Tarazona le dijo que era bienvenido a su casa, pero el cantante se lo tomó muy en serio y, en una ocasión, se metió a la piscina y pidió a la empleada que le traiga agua.

Christian Domínguez cuenta que le preguntó a Rafael Fernández sobre lo que le dijo a la conductora de TV. Sin embargo, el empresario le resaltó que todo era falso, y que incluso, le estaba escribiendo a una de las periodistas del espacio de ATV para que le aclare el tema, pues lo estaba metiendo en un problema.

El cantante señaló que creyó en las palabras del ex de Karla, sin embargo, le pidió que lo aclare públicamente.

Rafael Fernández asegura que versión de Magaly Medina es falsa.

Janet Barboza y Ethel Pozo respaldan a Magaly Medina

Sin embargo, esta explicación no fue creída por las conductoras de ‘América Hoy’. Janet Barboza indicó que si bien es cierto ha tenido problemas con Magaly Medina, esta vez no cree que ella esté mintiendo. Ethel Pozo también secundó estas palabras, asimismo, señaló que tampoco cree que los periodistas de Magaly TV La Firme hayan mentido.

“Rafael le ha mentido a alguien”, dijeron las conductora del programa matutino.

Otra de las personas que puso en tele de juicio las palabras de Fernández es Pamela Franco, quien defendió a su pareja y pidió que no lo involucren, pues los terceros salen sobrando.

“Él (Rafael) sabía que iba a venir acá y me pidió disculpas, y por ahí vino un pajarito a decir que mejor no diga nada, que esto se acabe. Mira, por si acaso, yo no soy tu amiga para guardarte los secretos. Tú lo que estás haciendo es perjudicar a mi familia. No quiero entrar en detalles, pero él me entiende”, señaló bastante molesta.

Pamela Franco señaló que Rafael Fernández debe ser claro en todo lo que dice, pues al dejarlas al aire, todos lo interpretan a su manera.

“Pueden hablar lo que quieren de Christian, pero yo no voy a vivir atormentada por una ex ni por las que pueden venir. Hay que ser claros, las cosas no suceden por que sí... ¿O es loco? Yo le dije que todo lo que dicen ahora es porque salió de tu boca. No puede dejar en el aire las cosas porque cada uno puede malinterpretar las cosas”, añadió.

SEGUIR LEYENDO