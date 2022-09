Karla Tarazona: Un viaje a Disney, un tour por Europa y más promesas que le hizo Rafael Fernández

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el final de su matrimonio a finales de agosto.

Karla Tarazona y Rafael Fernández acostumbraron a su público a ver mucho derroche de amor en ellos, pero sobre todo de lujos. Todo parecía como un cuento de hadas, donde el caballero consentía todos los caprichos de su dama. En más de una oportunidad, la conductora de TV indicó que se había sacado la lotería con su pareja, no solo por el amor que le demostraba, sino por ser su incondicional a la hora de manejar la casa, donde también vivían los tres hijos de ella.

Aunque se casaron a solo meses de relación, la pareja logró compenetrarse a la perfección, siendo visto por muchos como la pareja ideal. Hoy en día vemos que no es así. A finales de agosto, Karla Tarazona y Rafael Fernández emitieron un inesperado comunicado, donde anuncian su separación. Y si bien es cierto prometieron no hablar más, fue el propio empresario quien no cumplió las reglas y aceptó brindar detalles al respecto en una entrevista con Magaly Medina, además de declarar para ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, Karla Tarazona indicó en su programa ‘D’Mañana’ que se siente decepcionada por la actitud de su expareja, sin embargo, resaltó que prefiere quedarse con los buenos momentos. Son muchas las promesas que quedaron inconclusas, aquellas que se anunciaron entre bombos y platillos a los medios de comunicación. Desde un viaje a Europa, a Disney y una boda religiosa, los cuales se concretaría este año entre agosto y diciembre. Y no solo eso, también expresaron su intención de ser papás de una niña.

La promesa de matrimonio religioso

En el 2021, después de cumplir 5 meses de casados por civil, Karla Tarazona y Rafael Fernández fueron entrevistados por Magaly Medina. La pareja hizo un enlace con Magaly TV La Firme desde Cancún, a donde viajaron por el cumpleaños de la conductora. Aquí es don de el ‘Rey de los huevos’ le hizo una promesa a su esposa.

“Buena, tú sabes que Dios siempre está dentro de la familia y eso es lo que le he regalado, le he dicho que quiero dar el paso para que Dios nos bendiga en esta relación”, contó Rafael a Magaly Medina.

La pareja reveló que su boda religiosa sería el 18 de diciembre del 2022, en la misma fecha que se casaron por civil.

Planes de concebir una niña

Los esposos indicaron que tenían pensado agrandar la familia. Incluso, Karla Tarazona seguiría un tratamiento para tener una mujercita, pues ella ya tiene 3 varoncitos, mientras que Rafael pro su lado, también tiene solo hijos.

La exmodelo indicó que la idea es quedar embarazada después de casarse. “Después ya no voy a entrar en el vestido”, dijo entre risas en aquel momento.

Tour por Europa

Otras de las promesas de Rafael Fernández a Karla Tarazona es llevarla de viaje a Europa. En una entrevista para Magaly Medina, el pasado 18 de mayo del 2022, el empresario indicó que su obsequio no eran solo los girasoles que tenía la conductora en la mano, sino un viaje a Europa, el cual se llevaría a cabo en el mes de agosto, cuando la cumpleañera pida sus vacaciones.

“Bueno, ya habíamos quedado que vamos a viajar a Europa, a comprar y a conocer. Tan pronto se habrá el tema de las vacaciones de ella”, señaló Rafael en aquel entonces.

“Además, para ir a Europa no es para ir una semana. Es para que te vayas mínimo 20 días”, acotó Karla bastante emocionada. “Mi sueño es ir a Francia, hay que aprovechar bien el tiempo. La vida es joven, hay que aprovechar bien el tiempo. 39 años no se cumplen todo el tiempo”, acotó la exmodelo.

Viaje a Disney

Karla Tarazona tenía el sueño de llevar a sus 3 hijos a Disney, aquel que no dudó dudó en compartir Rafael Fernández. La familia completa habían planeado su viaje a Estados Unidos para mediados de 2022, sin embargo, Leonard León no firmó el permiso notarial para que sus hijos puedan salir del país.

Ante ello, Karla Tarazona apareció junto a su esposo señalando que estaba viviendo un desgaste emocional, pues no es fácil explicar a 3 menores que están ilusionados que ya no viajarán porque el papá de dos de ellos no firmó el permiso.

“Es un desgaste emocional porque ahora hay que decirle a ellos que no se va a poder viajar y que vamos a tener que esperar hasta diciembre para poder irnos de viaje, porque claro, el proceso dura 3 meses y el otro que es más largo dura 2 años”, indicó en el mes de junio.

“Me frustra y me da impotencia porque nadie tiene el derecho de cortar las alas ni a mis niños ni a ningún otro niño. Es un desgaste emocional, también económico, porque hago trámites que demandan dinero”, señaló en aquella ocasión.

Sin embargo, siguiendo el proceso legal y si todo salía bien, la familia podría viajar a Disney. Sin embargo, tras el inesperado anuncio de separación, es factible que el viaje tenga que posponerse.

Pensaban vivir en Estados Unidos

En una entrevista con Infobae, Rafael Fernández contó que tenía planes de vivir en Estados Unidos junto a Karla y sus hijos.

“Karla quiere vivir en Estados Unidos, pero por los diferentes problemas que se tienen con el papá de los chicos mayores (Leonard León) no podemos hacer nada. Incluso, Christian (Domínguez) está tranquilo con que Valentino se vaya a vivir en el extranjero, porque sabe que su futuro va a ser mejor allá que acá. Igual siempre vendría a ver a su padre”, explicó meses atrás.

El empresario recalcó que tan pronto se solucionen los problemas legales, se iría a vivir con su familia fuera del país. “Claro que sí. Es una posibilidad muy grande vivir fuera Perú. Solo esperamos estar tranquilo”, dijo..

