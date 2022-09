Pamela Franco encaró furiosa a Rafael Fernández: “Yo no soy tu amiga, perjudicas a mi familia”

Pamela Franco encaró furiosa a Rafael Fernández | América TV / América Hoy

Este jueves 1 de septiembre, Pamela Franco se presentó en ‘América Hoy’ para arremeter contra Rafael Fernández por dar a entender que Christian Domínguez, su actual pareja, fue uno de los motivos de su separación de Karla Tarazona. La cantante de cumbia aseguró que no soporta su doble discurso.

Como se recuerda, el ‘Rey de los huevos’ se disculpó con Domínguez en privado, resaltando que era un buen padre y que jamás habló de sus hijos en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, al día siguiente se descubrió que, en paralelo, habló mal del cumbiambero en conversación con la producción del magazine.

“Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la izquierda. Ayer me pide disculpas y hoy se refiere a él (Christian) como si fuera lo peor. Estoy molesta porque él no tiene nada que ver”, señaló.

Rafael Fernández se refirió así de Christian Domínguez luego de pedirle disculpas. (América TV)

Tras ello, explicó que no tiene nada de malo que Domínguez y Karla Tarazona se comuniquen, ya que el cumbiambero es padre de uno de sus hijos y así será para toda la vida. “ Si te vas a meter con una mujer que tiene hijos, ella va a tener alguna relación con el padre. Eso yo lo tengo claro, que él tiene que conversar con dos personas (Karla Tarazona y Meline Martínez)”.

“Pueden hablar lo que quieren de Christian, pero yo no voy a vivir atormentada por una ex ni por las que pueden venir. Hay que ser claros, las cosas no suceden por que sí... ¿O es loco? Yo le dije que todo lo que dicen ahora es porque salió de tu boca. No puede dejar en el aire las cosas porque cada uno puede malinterpretar las cosas”, añadió.

Pamela Franco cometió infidencia

La exlíder de Puro Sentimiento explicó que, según la conversación telefónica que tuvo con Rafael Fernández, él pensaba que Christian Domínguez se estaba metiendo en su matrimonio porque Karla Tarazona así se lo hizo saber, no porque él haya visto algo sospechoso entre ambos.

“Él me dijo que esas cosas él las decía porque las sintió (en su momento) porque Karla le dijo cosas… Así me dijo él, tal cual. Así que él no me va a venir con vainas de que me dice eso y luego ‘no fui’. Yo no estoy para tonterías”, precisó.

Pamela Franco aseguró que el empresario no le dijo exactamente qué “cosas” le dijo la conductora de Panamericana TV. “Yo puedo asumir un montón de cosas, acá van a salir dos verdades, de ella no la conocemos porque todavía no habla. La verdad nunca va a salir porque habrán cosas que le competen a él y a ella”.

Finalmente, le pidió a Fernández que no involucre más a Christian Domínguez en el tema de su divorcio.

“Él sabía que iba a venir acá y me pidió disculpas, y por ahí vino un pajarito a decir que mejor no diga nada, que esto se acabe. Mira, por si acaso, yo no soy tu amiga para guardarte los secretos. Tú lo que estás haciendo es perjudicar a mi familia. No quiero entrar en detalles, pero él me entiende”.

Pamela Franco le mandó contundente mensaje a Rafael Fernández. (América TV)

SEGUIR LEYENDO