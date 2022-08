Rafael Fernández recibe duras críticas por hablar sobre Karla Tarazona en entrevista: “Le gustó el show”

Rafael Fernández fue cuestionado en Twitter luego de emitirse su entrevista con Magaly Medina. (Instagram)

La entrevista exclusiva que concedió Rafael Fernández a Magaly Medina ha traído consigo diversas críticas en redes sociales. Los usuarios no consideran correcto que el empresario haya salido a hablar en televisión nacional sobre su ruptura con Karla Tarazona, cuando ya había acordado previamente con la presentadora de TV que no se pronunciarían al respecto.

Como se recuerda, ambos indicaron en un comunicado que terminaron su relación por mutuo acuerdo y en buenos términos. Además, dejaron en claro que no darían explicaciones a la prensa ni al público sobre el fin de su matrimonio. “Agradecemos su comprensión y respeto, ya que no hablaremos más de este tema”, dice el documento.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de Karla Tarazona al ver a su expareja sentado con Magaly Medina en su departamento de soltero, listo para contar a los cuatro vientos por qué decidieron separarse. Esto no cayó nada bien a los internautas, quienes evidenciaron su malestar mientras se transmitía la dichosa entrevista.

“Para mí, el huevero no debió salir a hablar sobre la separación con Karla, está muy reciente, y ni siquiera se le ve que está con el duelo, “Qué mal por Rafael salir a decir que él fue quien dejó de querer a a Karla”, “Ambos ya habían pactado algo, se debió respetar. Muy bajo bajo lo del pata salir a declarar, sabiendo que afecta a los niños”, señalaron los usuarios en Twitter.

Rafael Fernández fue criticado por usuarios de Twitter.

Por otro lado, hubo quienes aseguraron que Rafael Fernández solo estaba declarando para hacer un “show mediático” de la situación, y así beneficiar a su empresa. “Él planificó todo. Usó a Karla Tarazona para marketear sus huevos” y “Le gustó la camarita y el show” , indicaron los cibernautas en dicha red social.

Karla Tarazona indignada con su expareja

El lunes 29 de agosto, horas antes que se emitiera la entrevista de Rafael Fernández en ‘Magaly TV, La Firme’, Karla Tarazona se mostró decepcionada y ridiculizada por la actitud de su expareja, pues solo estaría “echando más leña al fuego” al dar detalles de su ruptura.

“La verdad, yo estoy realmente sorprendida, porque, no entiendo. Incluso en el comunicado dice que ninguna de las partes va a tocar este tema. Me sorprende, sí, me decepciona, también. Siento en estos momentos que, considero que no era necesario sentarte en un programa o decirle a la gente que se acabó el amor por una persona, que no era necesario ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir como si nada pasara que ya no existía amor . Pienso que se debió esperar un tiempo, sobre todo sabiendo que una de las partes está afectada por la situación, no entiendo qué pasó”, indicó en su programa matutino.

“Pienso que hacer esas declaraciones es lastimar, es echar más leña al fuego, y este fin de semana ha sido muy doloroso, de mucha confusión y pensando qué va a pasar, no tanto por mi, sino por mis niños. Ver que él ya estaba dando declaraciones, para mi sí es una falta de respeto. Un a parte queda siempre más afectada y creo que todo tiene su momento”, añadió la conductora de TV.

Karla Tarazona aparece en su programa 'D'Mañana'. | Panamericana TV

