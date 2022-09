Christian Domínguez ingresó a la piscina de la casa de Rafael Fernández sin permiso, revela Magaly Medina

Magaly Medina revela que Christian Domínguez se metió a la piscina de Rafael Fernández | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina continuó revelando detalles de su conversación con Rafael Fernández, esta vez la conductora de espectáculos contó cuál había sido la razón por la que el empresario de huevos prefería mantener lejos de su casa a Christian Domínguez y esto se debería a un exceso de confianza que habría tenido el cumbiambero.

En diálogo con el programa, el colaborador de ‘América Hoy’ reveló que había ido algunas veces a la casa en la que vivía su expareja con su aún esposo para poder ver a su hijo. Incluso, explicó que fue Fernández quien lo había invitado, pero tiempo después ya no podía entrar, según se dio a conocer en otras declaraciones.

Frente a ello, la ‘Urraca’ reveló que había una razón que molestó al popular ‘Huevero’. Todo se trató de la forma cómo el cantante de cumbia había tomado las palabras del esposo de Karla Tarazona. Y es que la formalidad de sus palabras se habrían malinterpretado.

“Lo que pasa que lógicamente Rafael Fernández que tiene un tipo de educación diferente, habrá sido un pésimo esposo para Karla, pero es un hombre educado. Seguramente le dijo mi casa es tu casa, de manera protocolar, es un decir, no es para que te lo tomes literal, o al pie de la letra y de verdad invadas

Christian Domínguez se metió a la piscina de Rafael Fernández sin permiso.

Tras ello, señaló que el empresario había tenido las mejores intensiones para que el hijo de Domínguez comparta con su padre, pero todo se había pasado de la raya. “Creo que ha sido de mente abierta, le dijo ven a ver a tu hijo, mi casa es tu casa, puedes venir cuando quieras. Lógicamente eso es para ser tomado con respeto. Uno nunca entra a la casa de la ex y sentirse como si estuviera en su propia casa”, agregó Medina.

Por eso, reveló que el dueño de ‘Eggtreme’ le contó fuera de cámaras que en una de sus visitas, Christian Domínguez ingresó a la piscina de su casa sin autorización e incluso pedía atenciones por parte de las asistentas de su casa.

“Les voy a contar algo que Rafael Fernández me lo contó fuera de cámaras. Él me dijo que la actitud que le había molestado de Domínguez, era que él le dijo que venga a ver a su hijo cuando quieras, parece que Christian Domínguez no tuvo limites o sea sintió que podía entrar a la casa de ellos y pasearse como si fuera la suya. Tal es el punto que nos contó una anécdota de la piscina”, comentó al inicio.

“ Un día Christian Domínguez llegó y se fue a la piscina que tenían en su casa y se bañó con los niños. Se sentía tan cómodo ahí que hasta pedía a la empleada de la casa que le trajera agüita con hielo. Rafael contó que esas cosas le incomodaron”, sentenció Medina.

Finalmente, reveló que este fue el motivo por el que Rafael tomó la decisión de que Domínguez no vuelva a ingresar a su casa y solo recoja a su hijo desde la puerta. “A él le dieron la mano y se pasó hasta el codo. Por eso le pidió a Karla que ya no volviera a la casa y que recoja al niño en la puerta y se lo lleve. Así es como nos explicaron”, finalizó.