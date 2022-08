Karla Tarazona agradece el apoyo de Isabel Acevedo tras su separación de Rafael Fernández

Karla Tarazona agradeció las palabras de apoyo de Isabel Acevedo tras ruptura con Rafael Fernández. (Willax TV)

Karla Tarazona no pasó por alto las palabras de apoyo de Isabel Acevedo. Y es que, la popular ‘Chabelita’ estuvo en el set de “Amor y Fuego” y confesó que se sintió apenada cuando se enteró del fin del matrimonio de la conductora de “D’ Mañana” y el denominado “Rey de los huevos”.

Como se recuerda, la exchica reality fue considera la “manzana de la discordia” entre el compromiso de Karla Tarazona con Christian Domínguez. Durante los últimos años, la locutora radial no desaprovechaba ningún momento para seguir atacando a la popular ‘Chabelita’ por supuestamente haberse metido en su relación con el cumbiambero. Esto llegó a su fin cuando cuando Acevedo le pidió disculpas públicas a Tarazona el pasado mes de marzo del 2022 admitiendo que inició un vínculo amoroso con el cantante cuando aún vivía con la ella.

“A mí me da pena, es una lástima. En este caso ella tiene que enfocarse en sus hijos y demostrar la fortaleza que tiene para sacarlos adelante. Yo pensé que ella estaba estable”, dijo Isabel Acevedo el último 30 de agosto en el magazine de Willax TV.

Isabel Acevedo lamenta separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández. (Willax TV)

Asimismo, fue entrevistada antes de irse del canal del distrito de San Borja. “Ella es una mujer fuerte, así que debe estar mentalizada en sus hijos, mostrar fortaleza. Igual yo, también me enfoqué mucho en mi trabajo y en mi familia, que fue mi principal motor para salir adelante”, sentenció.

Al respecto, Karla Tarazona se mostró agradecida y no solo con las palabras de la bailarina, sino con todas las muestras de cariño y mensajes recibidos en redes sociales hasta la fecha por el difícil momento que está travesando por la separación de su esposo.

“Bueno, en realidad, no solamente a ella, sino a todas las personas porque he recibido muchísimos mensajes de ánimo, de fuerza, de solidaridad, y la verdad que en general, estoy muy agradecida con todas las personas por el apoyo y el cariño”, señaló en una llamada telefónica para Amor y Fuego.

Karla Tarazona agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras su separación con Rafael Fernández. (Captura)

¿Qué dijo Rafel Fernández en la entrevista con Magaly Medina?

Rafael Fernández rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, en donde contó detalles de su sorpresiva separación de Karla Tarazona. El empresario peruano descartó que su matrimonio haya llegado a su fin por una infidelidad. “Por mi lado no he conocido a nadie ni tampoco pienso establecer una relación. Tercera personas no existen y creo que por el lado de Karla tampoco. No ha pasado (un ampay).

Asimismo, reveló que fue él quien decidió terminar con su matrimonio. “Fui yo quien quiso más. Sí fui yo el que trato de dar el paso porque sentía que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba. Por mi lado pasó así, comenzó a degradarse en los meses que venían. Veía que no funcionaba entablar nuevas cosas. Llegué a mi máximo y ya no pude más”.

Finalmente, aseguró que continuará frecuentando a los hijos de Karla por el gran cariño que les tiene. “Yo creo que va a estar muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado. Ellos se van a mudar, pero en el resto de cosas como el colegio, eso se va a mantener igual. Son muy cariñosos, expresan mucho amor y nada me costaría hacer un fondo para ellos”.

Rafael Fernández habla de su ruptura con Karla Tarazona y asegura que dio su cien por ciento para que no acabe su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

SEGUIR LEYENDO