Karla Tarazona y el drástico cambio en su forma de vestir luego de casarse con Rafael Fernández | ATV / Magaly TV, La Firme

Un informe de ‘Magaly, TV La Firme’ evidenció que Karla Tarazona cambió su forma de vestir tras unirse en matrimonio con el empresario Rafael Fernández, de quien hoy se está separando. Según el programa de ATV, la presentadora lucía atrevidos vestidos frente a cámaras, que después fueron reemplazados por blusas y pantalones que cubrían su cuerpo casi en su totalidad.

Recordemos que, en entrevista con Magaly Medina, Mónica Cabrejos aseguró que ella y muchos de sus compañeros notaron esta peculiar transformación en la actual conductora de ‘D’ Mañana’. La misma Karla Tarazona admitió que ya no se vestía como antes porque ahora era la señora de Fernández.

“Él siempre ha querido transformarla. Cuando a mí me dio covid, Karla me reemplazó en ‘Al Sexto Día’. Fue con una ropa un poquito aseñorada, y le dije por qué se vestía así. Alguien que estaba ahí dijo que era porque ya era señora. Y me dijo que sí, que ya era una señora casada”, manifestó la periodista días atrás.

El antes y después del estilo de Karla Tarazona, expareja de Rafael Fernández.

Adiós a los vestidos ceñidos

Durante su paso por ‘Hola a Todos’, programa que Karla Tarazona condujo hasta el 2015, ella se caracterizó por usar prendas que resaltaban su silueta como, por ejemplo, vestidos cortos, blusas escotadas y tacones altos. Incluso, en más de una ocasión dejó ver un poco más de la cuenta, aunque esto siempre se dio de manera accidental.

Una vez se comprometió con Rafael Fernández en el 2020, Karla se dejó ver en redes sociales con un look ligeramente más sobrio. Ya cuando asumió la conducción de ‘D ‘Mañana’, su estilo cambió a uno más recatado. “Se nota que escoge muy bien lo que va a lucir. Ahora es toda una lady”, señaló la reportera de ‘Magaly TV, La Firme’.

Los vestidos de Karla Tarazona en 'Hola a Todos'. (ATV)

Cabe resaltar que Rafael Fernández confesó que fue él quien le pidió que cambie su manera de vestir porque algunas marcas no querían trabajar con su empresa, pues él está vinculado directamente con la imagen pública de Karla Tarazona.

“A mí me llamó una empresa de fondos, me dijeron que querían que yo fuera la imagen, pero no querían a mi esposa a mi costado. Me dijeron ‘no sabemos qué puede salir mañana a decir o hacer, es impredecible’. Fui donde ella y le dije que cambie esto porque por eso las marcas no la quieren”, sostuvo.

Karla Tarazona cambió de estilo por Rafael Fernández, su ahora expareja. (Instagram)

¿Qué más dijo Rafael Fernández en el programa de Magaly?

El lunes 29 de agosto, el popular ‘Rey de los huevos’ rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, en donde contó detalles de su sorpresiva separación de Karla Tarazona. El empresario descartó que su matrimonio haya llegado a su fin por una infidelidad. “Por mi lado no he conocido a nadie ni tampoco pienso establecer una relación. Tercera personas no existen y creo que por el lado de Karla tampoco. No ha pasado (un ampay).

Del mismo modo, reveló que fue él quien decidió terminar con su matrimonio. “ Fui yo quien quiso más. Sí fui yo el que trato de dar el paso porque sentía que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba. Por mi lado pasó así, comenzó a degradarse en los meses que venían. Veía que no funcionaba entablar nuevas cosas. Llegué a mi máximo y ya no pude más”.

