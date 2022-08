Karla Tarazona: ¿Qué dijo sobre los celos que sentía Rafael Fernández por Christian Domínguez? | Willax Tv

La separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández sigue dando de qué hablar. El empresario hace unos días confesó que era una persona celosa, al punto de reclamarle a su aún esposa por las visitas de Christian Domínguez, quien es el padre del último hijo de la conductora de televisión.

En un entrevista con ‘Amor y Fuego’, el popular ‘Rey de los huevos’ aceptó que en más de una ocasión celó a la exmodelo, pero aclaró que no fue necesariamente por el cantante de cumbia, sino por otras personas que se acercaban a ella.

“ Soy celoso de por sí, lo acepto, he podido tener celos pero para mí Christian es una persona que va a ver a su hijo , que aporta, que no se desinteresa, pero lo que estoy diciendo es que sí soy celoso, para mí es normal, he tenido una mujer al lado súper linda, bella, con muchas cualidades, y obviamente puedo celarla”, dijo.

Luego de sus declaraciones, el magazine de Willax Televisión se puso en contacto con Karla Tarazona, a quien le consultaron sobre lo dicho por su expareja. La conductora radial sacó cara por el papá de su hijo y señaló que siempre tendría una relación cordial con él debido a que tienen un pequeño en común.

“Christian es el papá de mi hijo y es obvio que la relación de padres siempre va existir”, fue lo primer que dijo Tarazona, recordando que no siempre fue así, especialmente cuando el animador de ‘América Hoy’ tenía una relación con Isabel Acevedo.

“En un momento hubo una pésima relación como papás con Christian pero ahora es simplemente por temas relacionados a mi hijo. Él y yo no tenemos otra cosa de qué hablar, ni de su vida privada ni de mi vida privada”, acotó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Christian Domínguez furioso con Rafael Fernández

Christian Domínguez enfureció con las recientes declaraciones de Rafael Fernández, quien aseguró que cubriría los gastos escolares de los hijos de Karla Tarazona, señalando que los menores no tenían papá.

Al escuchar esto, el cantante de cumbia aseguró que su hijo no necesita ningún apoyo económico por parte del ‘Rey de los huevos’, pues él se hace responsable de su pequeño.

“ Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo . Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero”, señaló.

El conductor de ‘América Hoy’ también precisó que este tema viene afectando a su familia, pues la misma Pamela Franco se encuentra bastante incomoda con las declaraciones de Rafael Fernández.

“Estoy fastidiado porque tengo familia, mi señora está fastidiada con el tema. Cuando uno se separa, no se habla de los bebés, se mantiene entre cuatro paredes, se maneja internamente porque no es parte de este problema. La entrevista debió hablarse del rompimiento, es como si mi hijo estuviese huérfano, no tuviera una pensión, una madre”, sentenció.

