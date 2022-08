Rafael Fernández hace mea culpa luego de ser enfrentado por Christian Domínguez: “Eres buen padre”

Rafael Fernández intentó comunicarse con Christian Domínguez | América TV / América Hoy

Este miércoles 31 de agosto, Christian Domínguez desató toda su indignación contra Rafael Fernández por dar a entender que su hijo “no tiene padre” y que necesita de su caridad para estudiar. Poco después, el empresario intentó comunicarse con él para explicarle que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que, en realidad, lo considera un buen papá.

Como se recuerda, el cumbiambero no soportó que el ‘Rey de los huevos’ dijera en el programa de Magaly Medina que apoyará a los hijos de Karla Tarazona, su ahora expareja, porque “son chicos que valen la pena” y también porque “ha ido a ollas comunes”.

“Obviamente me incomoda, es como si mi hijo estuviera huérfano. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan (...) Espero realmente que se rectifique, que lo explique. Intenté comunicarme con él, pero no tuve suerte”, señaló bastante molesto en ‘América Hoy’.

Christian Domínguez se molesta con Rafael Fernández por sus comentarios en 'América Hoy'.

Rafael Fernández se defendió

Luego de escuchar las duras palabras de Christian Domínguez, el empresario intentó comunicarse con el cumbiambero, pero no tuvo éxito debido a que este se encontraba animado ‘América Hoy’. Es por ello que optó por llamar a Pamela Franco, a quien le explicó que todo se trató de un malentendido.

“Dice que quiere conversar con los dos, que hemos malinterpretado sus palabras, que se estaba refiriendo a los hijos de Karla, a los mayores, y no a mi hijo. También que no quiere estar mal conmigo porque siempre ha creído que soy un buen padre y que hablará con nosotros”, señaló Domínguez una vez logró contactarse con su pareja.

Posteriormente, leyó el mensaje que le envió Fernández a través de WhatsApp. “Hola, soy Rafael Fernández, me gustaría con ambos debido a la mala interpretación de los temas y sobre todo lo que se habla. Me comentas por favor, no sabía que estos eran sus teléfonos”.

Rafael Fernández intentó comunicarse con Christian Domínguez.

