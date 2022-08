Rafael Fernández confiesa que le prohibió a Karla Tarazona hablar de Leonard León

Rafael Fernández le prohibió a Karla Tarazona que salga a hablar sobre Leonard León. | Magaly Tv: La firme

Rafael Fernández habló cuando creía que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ estaban apagadas. El empresario se pronuncio sobre lo que cree que haría Karla Tarazona mediáticamente sobre el fin de su matrimonio.

En sus declaraciones, el empresario de ‘Eggtreme’ sorprendió al asegurar que tenía algunos acuerdos con Tarazona sobre su exposición mediática. Expresó que ambos tenían algunas reglas que cumplir y es que, de acuerdo a su declaración, lo que hacía era buscar que su pareja mantenga un perfil diferente como marca.

Según explicó, había algunas marcas que no querían trabajar con ella por su forma de ser y es que no se sabía cómo es que ella podía aparecer en televisión o incluso que podía decir. Pero, sorprendió al señalar que habían algunas ‘prohibiciones’ en pareja, entre las que se encontraba que la conductora no hable de su expareja, Leonard León.

“Esto es lo que tienes que hacer, fíjate hacia el futuro, no te fijes en que te vas a pelear. Es más, yo, dentro de las cosas que pusimos, fue prohibido que salgas a decir tonterías de Leonard (León) o querer hablar fuerte o querer decir cosas porque eso daña como marca”, comentó al inicio el popular ‘Huevero’.

Rafael Fernández reveló acuerdos que tuvo con Karla Tarazona.

Por otro lado, confesó que tuvo una propuesta de trabajo para ser imagen de una marca, pero lo sorprendente fue que la empresa no quería contar con Tarazona debido a que no conocían su manera de reaccionar en cámaras.

“A mí me llama una empresa de fondos y me dijo: ‘queremos que seas la imagen pero no puede estar tu esposa a tu costado’, me lo dijeron de frente ‘nosotros te queremos pagar pero tu esposa nada y pregunté por qué y dijeron porque no sabemos que puede salir mañana a decir o que puede hacer ella es muy impredecible”, agregó.

Tras ello, el empresario le contó lo sucedido a su esposa y le recomendó comenzar a actuar con más cautela. Es por ello que, a raíz de su separación, Fernández cree que lo mejor es que su expareja no hable del tema y se mantenga a cautela. Asegura que de esa manera podría ganar mucho más que siendo mediática.

“Fui donde ella y le cuento lo que me han dicho y esto tiene que cambiar por eso es que las marcas a ti no te quieren. Tienes que moverte y centrarte, si ella es inteligente, se va a centrar no va a pasar y va a conseguir. Yo creo que, si ella hace eso, ganaría mil, pero si ella sale con algo y mete a Christian o alguien por ahí, se pudrió todo . Yo se lo he venido comentando mucho tiempo atrás, piensa como empresaria no lo que quieren que tú digas, te van a buscar para que digas cosas y vas a comenzar a crear una polémica”, sentenció Rafael Fernández.

