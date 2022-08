Conductoras de ‘América Hoy’ indignadas por desatinado comentario de Rafael Fernández

Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza se mostraron furiosas por las declaraciones de Rafael Fernández.

Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, conductoras de ‘América Hoy’, se mostraron en desacuerdo con las recientes declaraciones de Rafael Fernández. El empresario indicó que seguirá pagando el colegio de los hijos de Karla Tarazona y que, además, creará un fondo para asegurar el futuro de los niños.

“Yo creo que son chicos que valen la pena. No solo porque son inteligentes, también porque son re-cariñosos, expresan mucho amor. He ido a ollas comunes, nada me costaría agarrar y darles un fondo y decirles: miren, aquí tienen. Yo conozco chicos que con pocos recursos lo han logrado ”, expresó Fernández en el programa ‘Magaly TV, La Firme’.

Asimismo, no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje contundente a los padres de los niños, Leonard León y Christian Domínguez. “Quiero que ellos puedan tener una educación A1, como la que tienen el día de hoy, que sean excelentes chicos y que sean excelentes profesionales. Ellos literalmente no tienen papá, esa es la palabra. Tienen un papá en físico, pero no presente”, sentenció.

Rafael Fernández fue cuestionado en Twitter luego de emitirse su entrevista con Magaly Medina. (Instagram)

Presentadoras de ‘América Hoy’ se pronunciaron

Las conductoras del magazine se mostraron decepcionadas y furiosas por la actitud del ‘Rey de los huevos’, puesto que habría dado a entender que los hijos de Karla Tarazona necesitan de su “caridad” para poder estudiar.

“Los hijos no necesitan de un ex porque tienen a su madre que trabaja y a su padre Christian Domínguez, y a su otro padre (Leonard León). Karla lo que necesitaba era el compromiso de su esposo. Creo que todo el país se ha dado cuenta que él quería estar en televisión y vio la oportunidad para hacerse popular”, dijo Ethel Pozo bastante molesta.

Ethel Pozo lamentó las declaraciones de Rafael Fernández sobre los hijos de Karla Tarazona. (América TV)

Por su parte, Brunella Horna cree que Rafael Fernández no quiere realmente a los hijos de Tarazona, ya que no hablaría sobre ellos de dicha manera. “No tiene consideración. ¿No pensaste que esos niños tienen amigos? En el colegio son crueles, los van a molestar con ese tema. Si los quieres, apoyas calladito”, sostuvo.

Janet Barboza calificó al empresario de “lobo disfrazado de cordero” y resaltó que probablemente terminó con Karla Tarazona para iniciar otro romance. “Él tiene un afán de minimizarla. Cuando a un hombre no le gusta lo que tiene en casa es porque ya apuntó la placa por fuera. Yo creo que hace rato ya está mirando hacia otro lado”, sostuvo.

Christian Domínguez lo enfrentó

El cantante de cumbia también se pronunció en ‘América Hoy’ para referirse a las recientes declaraciones de Rafael Fernández, donde indicó que así como apoya a las ollas comunes, también ayudará en los estudios de los hijos de Karla Tarazona.

“Obviamente me incomoda, es como si mi hijo estuviera huérfano” , remarcó el cantante. Asimismo, Domínguez resaltó que él entrega a la conductora de TV una pensión para su pequeño, por lo que los niños no necesitan la “caridad” de nadie.

En otro momento indicó que no tiene comunicación desde hace mucho tiempo con Karla Tarazona, descartando que él haya sido uno de los problemas en la relación de Karla y Rafael. “Yo quiero que lo aclares porque no tengo vela en este entierro, porque no estoy solo, tengo familia”, indicó.

Christian Domínguez se molesta con Rafael Fernández por sus comentarios en 'América Hoy'.

