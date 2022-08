Janet Barboza jura que trabajadores de Magaly Medina quieren renunciar porque no la soportan

Janet Barboza le responde claro y fuerte a Magaly Medina por caso de Tommy Portugal | América TV

Este último miércoles 10 de agosto, Janet Barboza aprovechó los últimos minutos de América Hoy para responderle claro y fuerte a Magaly Medina, quien dio a entender que el espacio de América TV quiso entrevistar a Mafer Véliz, hija no reconocida de Tommy Portugal, para quitarle la exclusiva que había obtenido su programa de espectáculos.

“Desmerece el trabajo que venimos haciendo otras producciones. ¿Quién te ha dicho que tú tienes la exclusiva del espectáculo? Absolutamente nadie. Programas de espectáculo hay desde hace 20 años en diferentes canales. Debido al caso de Tommy Portugal, volviste a arremeter contra nosotros como siempre”, empezó diciendo.

La ‘Rulitos’ añadió que Magaly Medina no era la única que sabía hacer televisión, puesto que ambas tienen la misma cantidad de años en el medio. “Te enseño yo sin ser periodista, pero sí tengo experiencia en TV, nosotros buscamos la otra versión porque eso corresponde a un medio de comunicación”, agregó.

Sin embargo, el momento más tenso fue cuando calificó a la ‘Urraca’ como “la persona más mezquina de la televisión”. Además, aseguró que varios reporteros de Magaly TV La Firme suelen comunicarse con América Hoy para pedir trabajo, pues no soportan más el mal genio de Medina.

“Muchos de tu equipo nos escriben para pedirnos pepitos y viceversa. Y otros nos piden trabajo, ayer fue el último, un urraco. Tenemos pruebas. ¿Por qué? Porque no te soportan, muy mala gente, no te soportan ”, expresó para el asombro de sus compañeros.

América Hoy muestra nuevas pruebas

En otro momento, Janet Barboza explicó que la producción de América Hoy intentó comunicarse con Mafer Véliz porque realmente querían entrevistar a Mariela Véliz, madre de la joven de 20 y expareja de Tommy Portugal. El objetivo era preguntarle por qué recién le informó al cantante de cumbia que era padre de una niña cuando esta recién cumplió los 12 años de edad.

“(Muestra foto de Tommy y Mafer) Aquí estaba con su papá, fueron a buscarlo a un concierto, y la gran pregunta es por qué en este encuentro no le dijeron a Tommy Portugal que tenía a su hija, por qué esperaron que la niña tenga 15 años (en realidad es 12 años) para recién decirle que tiene papá”, sostuvo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre América Hoy?

La periodista de espectáculos tuvo en su set a Mafer Véliz este último miércoles 9 de agosto. La hija de Tommy Portugal contó que se sometió a un casting para entrar a La Gran Estrella, pero no salió seleccionada. Sin embargo, después de aparecer en Magaly TV La Firme, la producción de Gisela Valcárcel se comunicó con ella para proponerle que sea parte del espacio.

“Yo fui a hacer casting, no me gustaría que me incluyan ahora por el tema mediático de mi papá. Yo conozco mi talento y creo que si no pasé en el filtro es porque no buscaban mi voz”, respondió Mafer, según se puede leer en las capturas de WhatsApp. Incluso, contó que La Gran Estrella le propuso hacer una especie de reconciliación con su padre.

Magaly Medina no dudó en burlarse de Gisela Valcárcel, aun más al saber que América Hoy también había intentado buscarla a través de la red social de Mariela Véliz, madre de Mafer. La producción le escribió. “Hola Mariela, buen día, te saluda (..) del programa América Hoy, tendrás un número de celular para poder conversar contigo”.

