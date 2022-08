Leonard León enfurece y llama “asno” a Rafael Fernández por “afectar psicológicamente” a sus hijos

El padre de los hijos de Karla Tarazona enfureció contra Rafael Fernández y lo llamó "asno".

Luego que Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaran el fin de su matrimonio a través de las redes sociales y que el empresario se sentara en un programa a contar detalles del rompimiento, el ex y padre de dos de los hijos de la conductora de TV, Leonard León, perdió los papeles y lo llamó “asno”.

El cumbiambero no fue ajeno a la polémica sentimental en la que se encuentra envuelta la madre de sus dos menores hijos, y se pronunció al respecto, pero más que para defenderla, se mostró indignado por “la obra de caridad” que el empresario de los huevos le ofreció a sus hijos.

“ Eres tan asno que no piensas en las consecuencias de tus palabras y que psicológicamente estás afectando a niños ”, arremetió Leonard León luego que Rafael Fernández mencionara en el programa de ‘Magaly Tv’ que continuará a cargo de la educación de los hijos mayores de la conductora.

Leonard León llama "asno" a Rafael Fernández por referirse a sus hijos y su educación en televisión. (Instagram).

“ Qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara. Cuando alguien quiere hacer una obra de bien no anda divulgándolo”, acotó el padre de los hijos de Karla Tarazona.

La polémica frase que usó Rafael Fernández

Tras anunciar el fin del matrimonio con Karla Tarazona, el empresario de los huevos recibió en su departamento de soltero a Magaly Medina, a quien le detalló que había dejado de amar a su esposa porque ambos venían “de mundos y costumbres diferentes”, además de la presencia de otras personas que lo incomodaban.

Cuando la popular “Urraca” le preguntó sobre cómo será ahora la relación con los hijos de la conductora de televisión, Rafael señaló que seguirá siendo muy buena, y que son niños inteligentes. Anunció que continuaría pagando la mensualidad del colegio exclusivo en el que ahora se encuentran estudiando. Sin embargo, sus palabra sonaron como una referencia a “obra de caridad” que habría incomodado a más de uno.

“Lo que yo estuve pensando y no creo que son tan loco es hacerles un fondo para que puedan tener algo y para su futuro porque yo creo que son chicos que valen la pena. No solo porque son inteligentes, también porque son re-cariñosos, expresan mucho amor. H e ido a ollas comunes, nada me costaría agarrar y darles un fondo y decirles: miren, aquí tienen. Yo conozco chicos que con pocos recursos lo han logrado y ya ustedes tienen que aprovechar la oportunidad”, manifestó el empresario para el programa de espectáculos de ATV.

Todas las declaraciones de Rafael Fernández en su entrevista con Magaly Medina. (Captura)

Asimismo, no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje contundente al padre de los niños, Leonard León.

“Quiero que ellos puedan tener una educación A1, como la que tienen el día de hoy, que sean excelentes chicos y que sean excelentes profesionales, eso es lo que quiero yo. Ellos literalmente no tienen papá, esa es la palabra. Tienen un papá en físico, pero no presente”, sentenció el empresario.

Cabe recordar que, esta no es la primera vez que Rafael Fernández se refiere a Leonard León. Hace tres meses en una entrevista para Infobae, el popular ‘Rey de los Huevos’, señaló que le pareció mal que el cumbiambero no estuviera pendiente de sus hijos durante la pandemia. Incluso, señaló que tenía toda la intención de que el ex de su esposa pueda ir a su casa a pasar tiempo con sus hijos.

“Me parece mal que ella se haya bancado sola toda la pandemia. Y yo siempre he dicho que las puertas siempre van a estar abiertas para que los vean. No existe una excusa. Toda la vida voy a defender que tanto el papá como la mamá tienen derecho de ver a los chicos, pague o no pague, ese es un tema aparte. Venir a verlos, que estudien contigo, hacer las tareas, no es necesario que el papá tenga que dar el dinero”, sentenció.

SIGUE LEYENDO