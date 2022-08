Karla Tarazona se pronunció en el programa de Magaly Medina: esto dijo sobre Rafael Fernández

Magaly Medina llamó en vivo a Karla Tarazona: esto dijo sobre Rafael Fernández | ATV / Magaly TV, La Firme

Este martes 30 de agosto, Magaly Medina se comunicó con Karla Tarazona vía llamada telefónica para hablar sobre su inesperada ruptura con el empresario Rafael Fernández. La conductora de Panamericana TV aseguró estar dispuesta a conciliar con su expareja y, además, confesó que está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Si tú me dices que yo vaya mañana u otro día y firme esa conciliación, yo con mucho gusto iría. Lo que yo quiero es terminar esta situación porque tengo tres niños, yo tengo que estar tranquila y bien por ellos, es lo único que me importa. Quiero terminar en paz”, manifestó en ‘Magaly TV, La Firme’.

Poco después, se refirió a la iniciativa de Rafael Fernández, quien anunció que pagará la educación de sus tres hijos porque no tienen “papá”. “Yo no obligo a nadie a hacer nada. No es su obligación. Yo siempre me he hecho responsable de las cosas de mis hijos y seguirá siendo así”.

Bajo esa misma línea, le pidió a Magaly Medina y a los demás medios de comunicación que no se toque más el tema de sus pequeños porque “en estos momentos mi obligación como mamá es cuidarlos y protegerlos”. “He cometido muchos errores, pero ahora lo más importante y sobre todas las cosas están mis hijos”, sostuvo.

Karla Tarazona se pronunció en el programa 'Magaly TV, La Firme'.

Karla Tarazona en duelo por ruptura

La ‘Urraca’ no dudó en preguntarle a la exbailarina cómo se encontraba emocionalmente luego que Rafael Fernández contara los pormenores de su separación en una entrevista exclusiva para ‘Magaly TV, La Firme’. Aunque Karla señaló estar tocada por la situación, se mostró esperanzada en poder superar el proceso de divorcio.

“Para mí sí es un duelo, son momentos complicados… pero también sé que esto pasará y que la vida continúa. De estas cosas uno tiene que aprender y, gracias a Dios, a mi alrededor hay personas que siempre han estado a mi lado, apoyándome. Estoy segura que esto pasará muy pronto. Yo sé que estaré mejor”, expresó la conductora de ‘D’ Mañana’.

Incluso, dejó entrever que sigue amando al popular ‘Rey de los huevos’. “ Siempre un lado sale más lastimado, más perjudicado cuando hay un sentimiento de por medio , pero parte de lo que yo aprendí con mi psicóloga es que uno tiene que aprender a soltar y a dejar a las personas. Yo quiero hacerlo de la mejor forma”.

“Han pasado muchas cosas estos días, que están haciendo que el amor que se sintió en su momento vaya bajando. Yo hasta el final luché por mi matrimonio, pero cuando a veces el amor no es suficiente. Y lo acepto. No me esperaba el fin de mi matrimonio, pero es mejor que sea ahora que sea más adelante, cuando haya niños de por medio”, añadió Karla Tarazona.

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su ruptura a través de un comunicado publicado en redes sociales. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO