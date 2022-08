Karla Tarazona no apareció en ‘De ‘Mañana’ pese a promoción: compañeros se quedaron sorprendidos

Pese a que anunciaron su asistencia al programa D’ Mañana, Karla Tarazona no apareció en el espacio de Panamericana TV, causando sorpresa en sus compañeros Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio.

Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio abrieron el programa de este martes 30 de agosto hablando sobre la situación que enfrenta Karla Tarazona con Rafael Fernández. La pareja anunció su separación este último fin de semana.

Como se recuerda, en el programa anterior, el lunes 29 de agosto, Karla Tarazona apareció en ‘D’Mañana’ para referirse a las declaraciones de su aún esposo. El empresario indicó al programa ‘Amor y Fuego’ que se había acabado el amor por su parte, mientras que ese mismo día por la noche, Magaly TV La Firme emitió una entrevista donde brindó detalles de su separación.

Es justamente por estas declaraciones que Karla Tarazona fue anunciada en el programa de Panamericana TV, y hasta por sus propios compañeros que esperaron en todo momento que ingrese al set. Minutos antes, expresaron su sorpresa al no ver que la conductora llegó temprano al canal como siempre.

Es por ello que hicieron un llamaron indicando que la estaban esperando. Sin embargo, la animadora nunca apareció. Cabe destacar que desde este lunes, Karla señaló que no volvería a hablar del tema por respeto a ella, por la relación que tuvo con Rafael Fernández y sobre todo por sus hijos.

“Nuestra compañera no llegó al programa el día de hoy, pero sí esperamos de todo corazón que todo esté bien. Yo te he dicho que las cosas van de a poquitos. Hoy te vas a sentir un poquito mejor que mañana. Mañana será un poquito mejor que ayer, así que te esperamos el día de mañana (31 de agosto) aquí, para acompañarte en este proceso, no solamente nos vemos en este trabajo, también nos tenemos cariño. Entonces esperamos que las cosas cada día mejores”, indicó Adriana antes de despedir el programa.

Sus primeras declaraciones en ‘D’ Mañana’

Este lunes, Karla Tarazona señaló que se siente decepcionada de Rafael Fernández por las declaraciones que dio a la prensa, donde indica que por su parte ya no hay amor. Para la conductora, no fue necesario decirlo, sin embargo, ella respetará el acuerdo y no hablará al respecto.

“No hubiese querido hablar ni tocar el tema, porque cuando decidimos separarnos, Rafael y yo realizamos algunos acuerdos, y entre ellos, era el de no hablar por la situación de nuestras vidas, por respeto a nosotros, por la relación que hemos tenido y, sobre todo, por mis hijos. Por eso, al día de hoy me mantengo que voy a respetar lo que acordamos entre los dos, la posición que yo estoy tomando en estos momentos, es que - finalmente es un pedacito de nuestra vida personal - y me voy a quedar con lo bueno, con los bonitos momentos. Solamente quiero mencionar que en esta historia no existen malo, solo dos personas adultas en busca de la felicidad”, indicó la animadora.

Karla Tarazona habla de su ruptura con Rafael Fernández. | D' Mañana

SEGUIR LEYENDO