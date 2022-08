Christian Domínguez exige a Rafael Fernández que se rectifique: “Mi hijo no es huérfano, tiene a sus dos padres”

Christian Domínguez pide a Rafael Fernández que se rectifique por hablar de su hijo. | América Hoy

Christian Domínguez se pronunció en su programa ‘América Hoy’ para referirse a las recientes declaraciones de Rafael Fernández, donde indicó que así como apoya a las ollas comunes, también ayudará a los hijos de Karla Tarazona de los estudios. Estas palabras enervaron al cantante de cumbia, quien aclaró que su hijo tiene a sus dos padres que trabajan.

“Yo fui el primero en agradecer que mi hijo tengo una familia estable”, empezó Christian Domínguez, aclarando que la ruptura entre Karla Tarazona y Rafael Fernández es un tema que no le compete, sin embargo, una vez que involucran a su hijo, ya es tema suyo.

“Obviamente me incomoda, es como si mi hijo estuviera huérfano”, remarcó el cantante. Asimismo, resaltó que él entrega a las conductora de TV una pensión para su pequeño.

“Eso fue lo que me incómodo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan”, continuó el artista, acotando que su familia está muy indignada con la situación.

Es por ello que no dudó en comunicarse con Rafael tan pronto supo lo que había declarado sobre su hijo.

“Espero realmente que se rectifique, que lo explique. Intenté comunicarme con él, pero no tuve suerte. Voy a insistir, a no ser que lo explique públicamente. Yo siempre he sido reservado, pero yo lo que tengo que escuchar es que se rectifique y diga que pasó”, señaló muy molesto.

Christian Domínguez se refiere a las declaraciones de Rafael Fernández.

En otro momento indicó que no tiene comunicación desde hace mucho tiempo con Karla Tarazona, descartando que él haya sido uno de los problemas en la relación de Karla y Rafael.

“Yo quiero que lo aclares porque no tengo vela en este entierro, porque no estoy solo, tengo familia”, indicó.

Nota en desarrollo...

