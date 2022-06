Melissa Paredes y lo que se sabe de la llamada de presunta extorsión y chantaje contra Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están enfrentados legalmente una vez más. (Foto: Composición)

Solo bastó una llamada telefónica para que Rodrigo Cuba denunciara a Melissa Paredes por los delitos de extorsión y chantaje. La pareja ha estado enfrentada mediáticamente desde que la exconductora de América Hoy fue ampayada besando a Anthony Aranda, su entonces bailarín de Reinas del Show, al interior de una camioneta blanca, en octubre de 2021.

Aunque ambos se divorciaron y acordaron tener la tenencia compartida de su hija, los conflictos legales entre ambos no han cesado, especialmente cuando se trata de la custodia de la pequeña de 4 años. Sin embargo, nadie imaginó que sus diferencias llegarían a una denuncia penal y a una eventual investigación por parte de la Fiscalía.

Según el reporte policial que difundió el programa de Magaly Medina, el futbolista habló con su exesposa la noche del lunes 13 de junio, a la 1:00 a.m. aproximadamente. Durante la conversación, Melissa Paredes lo habría acusado de afectar la “indemnidad sexual” de la niña, asegurando que lo denunciaría ante las autoridades si no aceptaba sus peticiones, las cuales no fueron especificadas en el documento.

Tras ello, el ‘Gato’ Cuba se acercó a la comisaría de su distrito en compañía de su abogado. Una vez allí, denunció penalmente a la madre de su hija y entregó un USB a los agentes policiales, donde se encuentra la grabación de la llamada. Durante el proceso, detalló que Paredes seguía hostigándolo mediante mensajes de WhatsApp.

Rodrigo Cuba toma nuevas medidas legales contra su exesposa Melissa Paredes, así lo dio a conocer Magaly Tv: La firme.

¿QUÉ DICE LA LLAMADA DE SUPUESTA EXTORSIÓN Y CHANTAJE?

Hasta el momento, Rodrigo Cuba no ha hecho pública la grabación de la llamada telefónica que tuvo con su exesposa. Su padre, el expolítico Jorge Cuba, tampoco ha querido pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, Magaly Medina aseguró que una fuente cercana le dio detalles de la dichosa llamada.

“Según nuestras fuentes policiales, ella estaba en una comisaría donde supuestamente iba a hacer una denuncia. Y lo llama al Gato a decirle ‘si tú no haces esto o aquello, yo voy a ponerte una denuncia’. Textualmente en el audio (…) le dice algo así como ‘vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija’”, expresó.

Además de ello, la ‘Urraca’ reveló que para comprobar que esto era cierto el deportista estaría incluyendo como testigo clave a la pediatra de la menor, pues “tiene un testimonio bastante revelador sobre la conductora de Melissa Paredes sobre su hija”.

LA VERSIÓN DE MELISSA PAREDES

Tras la denuncia interpuesta por su expareja, Melissa Paredes decidió publicar un extenso comunicado para dar su versión de los hechos. Según dijo, jamás chantajeó ni extorsionó a Rodrigo Cuba, añadiendo que el futbolista y varios medios de comunicación quieren desacreditarla como madre y como mujer.

“Frente a la información que se viene ventilando en los medios de comunicación a nivel nacional me veo nuevamente en la obligación de realizar la presente, porque deseo que se detenga la sobreexposición que está teniendo mi hija a causa de comentarios vertidos de personas que quieren dañar mi imagen, no solo como mujer, sino también como madre, pese a ello, no caen en cuenta que al exponer a mi hija públicamente con un tema sumamente delicado la más afectada es una menor”, empezó diciendo.

“Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija, sin ningún fundamento, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que JAMÁS HE PEDIDO DINERO, NI NADA A CAMBIO”, añadió más adelante.

Paredes recalcó que ella también tiene grabada la llamada en su totalidad, por lo que no tiene miedo en la denuncia penal, pues no procedería. “Que no se tergiverse las cosas, el hecho que yo quiera pasar más tiempo con mi hija, no me convierte en una mala persona”, sostuvo.

Melissa Paredes y su extenso comunicado sobre denuncia del 'Gato' Cuba. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: