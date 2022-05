Melissa Paredes cita a Rodrigo Cuba para conciliar nuevamente la tenencia de su menor hija

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se enfrentarían de nuevo por su hija. (Fotos: Instagram)

¿Se acabó la paz? Luego de llegar a un acuerdo de conciliación en noviembre de 2021, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguieron cada uno su vida por separado, aunque permanecieron siempre en comunicación por la hija que tienen en común. Ahora, la modelo peruana ha citado al futbolista para conciliar nuevamente la tenencia compartida de su menor.

Amor y Fuego compartió este lunes 16 de mayo, a través de un video promocional, el documento que envió la exconductora de América Hoy al ‘Gato’ Cuba, quien recibió la notificación en su hogar el pasado 11 de mayo. Cabe resaltar que hasta el momento ninguno de los dos ha comunicado a los medios sobre este nuevo proceso.

“Por medio de la presente, lo invitamos a participar a la primera audiencia de conciliación solicitada por Melissa Paredes. (…) en la búsqueda de una solución al conflicto que tienen sobre la variación de tenencia compartida pactada en el acta de conciliación ”, se lee en el documento difundido por el programa de espectáculos.

Todo parece indicar que Melissa Paredes estaría buscando modificar ciertos acuerdos que, inicialmente, quedaron pactados tras divorciarse del deportista. De hecho, en una reciente entrevista, la actual pareja de Anthony Aranda se mostró disconforme por el dinero que recibió por una parte del departamento que compró con su expareja.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, dijo para Trome.

Según ella, la idea original era hipotecar el inmueble, venderlo, y repartirse las ganancias en partes iguales; así nadie se quedaría con el departamento que, hoy en día, está a nombre de Rodrigo Cuba. “Hice un mal acuerdo, estaba presionada, y las cosas se dieron así. Perdí 20 mil dólares, más toda la decoración. A mi nadie me regaló nada” , sentenció.

Melissa y Rodrigo se divorciarán por mutuo acuerdo. (Foto: Instagram)

LA CONCILIACIÓN DE MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA

Luego de dar por finalizado un matrimonio que duró casi cinco años, la pareja llegó a un acuerdo respecto a la tenencia y gastos de la menor, además de la división de bienes. A continuación, los detalles.

Tenencia de la niña

La abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, señaló que la tenencia será compartida, tanto el padre como la madre se encargarán de criar a la pequeña y externarla con total libertad. “La tenencia compartida no se le ha privado al padre de nada. Sin embargo, respecto al departamento se le ha dejado, un bien social, al padre. Se le ha reconocido a Melissa una pequeña porción a pesar de que es un bien social”, detalló.

Departamento

La letrada señaló que Rodrigo Cuba se quedará con el departamento donde ambos vivían. “Rodrigo interpuso una demanda de tenencia exclusiva, pero nosotros no queremos que la niña pase por un proceso judicial y como madre, ella no desea eso para su hija. Ella decidió dejarle el departamento al señor y el menaje de la casa para así terminar con el proceso y tener paz”, indicó.

Gastos compartidos

Uno de los abogados de Melissa Paredes resaltó que los padres se harán cargo de los gastos de forma equitativa. “Se ha llegado a un acuerdo, visitas, bienes, alimentos, y una pensión de alimentos pago del 50% de la educación escolar y universitaria”, señaló.

Pago de 40 mil dólares

La abogada reveló también que Rodrigo y su clienta llegaron a un “acuerdo de buena voluntad”. “Melissa ha entregado el departamento. (...) Lo único que ha tenido Melissa es 30 mil dólares a la fecha y el próximo año, 10 mil dólares”, reveló Patricia Simons, resaltando de no se trata de una compensación como lo quiso dejar entrever el padre de Rodrigo Cuba.