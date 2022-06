Melissa Paredes pone en tela de juicio parcialidad de Magaly Medina: “Me gustaría conocer sus fuentes”

Melissa Paredes cuestiona la parcialidad de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Después que Magaly Medina se refiriera a la denuncia que le puso Rodrigo Cuba a Melissa Paredes, la modelo no dudó en responder y defenderse indicando que jamás pidió dinero al padre de su hija. Como se recuerda, el futbolista acusó a la modelo de los delitos de extorsión y chantaje.

Además, Melissa Paredes no dudó en poner en tela de juicio la parcialidad de la conductora de TV y preguntó cuáles son las fuentes de la periodista.

“En esa llamada, en ningún momento lo chantajeo, ni extorsiono a nadie. No sé cuáles sean las intenciones del padre de mi hija al interponer en contra de mí una denuncia penal, pero definitivamente intenciones buenas no hay”, inició Melissa Paredes en su cuenta de Instagram.

Asimismo, negó que tenga la intención de denunciar a Rodrigo Cuba por afectar la “indemnidad sexual” de su hija.

“Mi hija hoy en día está con su papá porque así le corresponde. En ningún momento mi intención es alejar a mi hija de su papá, pues creo que el padre es importante en el crecimiento de un niño y jamás le pondría condiciones como creo yo que sí lo hacen personas cercanas a él”, acotó.

CUESTIONA A MAGALY MEDINA

Melissa Paredes también se refirió a Magaly Medina, a quien cuestionó que se enfoque solo en la situación que enfrenta con el futbolista y no sobre las acusaciones de Daniel León contra Ale Venturo.

“No escucha el audio, pero a ojos cerrados cree lo que le dicen. Yaaa, deberías escuchar el audio antes de opinar a la ligera entonces. Me gustaría conocer sus fuentes porque únicamente ese audio está en Fiscalía”, indicó.

“¡Tanta palabrería barata! Ah, era de esperarse que te hagas de la vista gorda con un tema tan importante que salió hoy. Hablas de tenencia compartida, pero para las personas que te conviene, ya... Cuánta parcialidad, ‘señora periodista’”, concluyó en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, la expareja de Ale Venturo brindó una entrevista a Amor y Fuego, donde señala que la empresaria no acepta la tenencia compartida de su hija, pero sí celebra la de su actual pareja, Rodrigo Cuba.

“¿Qué tipo de hipocresía es? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol? Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, expresó indignado.

Asimismo, acusó a la rubia de dormir con su hija y Rodrigo Cuba en la misma cama. Esta versión, de ser cierta, desmentiría al futbolista, quien señaló que mantiene distancia con Ale Venturo cuando están cerca de sus hijas, con el fin de no confundir a las menores.

“Ellos se miran de lejos, pero no se tocan, no se besan, no se muestran afecto para no confundir a la criatura”, señaló Magaly Medina cuando entrevistó a Cuba.

Respuesta de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

