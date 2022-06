Niñera de Ale Venturo dice que la llevaron a casa del Gato Cuba contra su voluntad para hacerle firmar papel

Niñea de Ale Venturo señala que la llevaron contra su voluntad a la casa del Gato Cuba. (Foto: Composición)

Doña Francisca, nana de la hija de Ale Venturo, hizo una grave acusación contra la empresaria y Rodrigo Cuba. La niñera señaló que la subieron a un carro y la llevaron contra su voluntad a la casa del futbolista para hacerle firmar un papel.

La propia empleada del hogar de comunicó con Daniel León, expareja de Ale Venturo, para contarle la situación que estaba viviendo. Cabe recordar que la expareja de la rubia señaló que Jorge Cuba sería el intermediario entre los enfrentamientos legales que tienen Ale Venturo y él. Incluso, mostró las conversaciones que tuvo con el popular ‘Don Gato’, que en todo momento le recomendó que cumpla económicamente.

Esta vez, León presentó a Amor y Fuego unos audios que implicarían a Rodrigo Cuba. La nana de Ale Ventura asegura que le quisieron hacer firmar un papel para dejar mal parado a la expareja de Ale Venturo.

PUEDES LEER: Expareja de Ale Venturo exige la tenencia compartida y hace fuerte acusación contra Rodrigo Cuba

A continuación el audio de la conversación entre la nana y la abogada de Daniel León:

Nana: La señorita ahorita me llevó a la casa y me chantajeó pues, me dice: “Tienes que firmar tú una cosa para que te quedes limpia, sino firmas igual te vas a quedar mal con el joven Rodrigo”.

Abogada de Daniel León: ¿No te han dejado bajar?

Nana: Me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel, para que se quede mal.

Abogada de Daniel León: ¿Ahora no puedes salir? ¿estás encerrada?

Nana: Sí, pues. No puedo salir, pues.

Amor y Fuego difundió este audio como parte de la promoción del programa que brindará este jueves 30 de junio a través de Willax TV, a partir de la 1:50. Difundirá también la conversación que tuvo con Daniel León, quien cuenta a detalles los hechos.

“(La nana) Se comunicó conmigo asustada porque dice que la habían subido a un carro y que la estaban llevando a la casa de Rodrigo y que no la estaban dejando donde ella quería quedarse, que era la casa de Alexandra y que le han quedado el teléfono”, se puede escuchar en el avance del programa.

Niñera de Ale Venturo dice que le quisieron hacer firmar un papel en contra de Daniel León. (Video: Willax TV)

Como se recuerda, en una anterior entrevista con Amor y Fuego, emitida el pasado 29 de junio, Daniel León señaló que Jorge Cuba sería la persona que asesora a Ale Venturo en los problemas legales que tienen. Además, indica que la rubia siempre le pedía elevados montos de dinero para que pueda ver a su pequeña.

“Creo que es un tema de control económico porque quiere asegurarse que de yo pague lo que ella (Ale) pida hasta que mi hija acabe el colegio; y de mal asesoramiento por parte de Jorge Cuba, ese el señor que está detrás de todo esto“, manifestó en esta ocasión.

SEGUIR LEYENDO: