Madre de Melissa Paredes comparte contundente mensaje tras grave denuncia de Rodrigo Cuba

Mamá de Melissa Paredes envió tremendas indirectas a Rodrigo Cuba tras denuncia por extorsión y chantaje. (Foto: Composición Infobae)

La madre de Melissa Paredes, la señora Celia Rodríguez Taboada, usó sus redes sociales para compartir su sentir, luego que su hija fuera denunciada penalmente por Rodrigo Cuba por extorsión y chantaje. Debido a esto, y en caso de encontrarse culpable, la modelo podría pasar hasta 6 años en la cárcel y perder la patria potestad de su hija.

Mediante sus historias de Instagram, Rodríguez Taboada publicó tres reflexiones que, al parecer, estarían dirigidas a su exyerno, el ‘Gato’ Cuba. Como se sabe, no mantiene una buena relación con el futbolista desde que desmintió a Melissa Paredes al decir que no estaban separados cuando fue ampayada con Anthony Aranda.

“A veces el terror y el dolor no son las mejores palancas; el engaño, cuando funciona, es la manipulación más elegante y más costosa de todas”, posteó en la primera historia, junto al mensaje: “Increíble, pero muy cierto”.

Post de la madre de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

“Los prejuicios se manipulan fácilmente” y “Porque no haya nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz”, fueron los siguientes mensajes que compartió en su plataforma para dejar en claro que, según su sentir, el deportista de 30 años estaría mintiendo para perjudicar a su hija.

Post de la madre de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Post de la madre de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Hasta el momento, la madre de Melissa Paredes es la única familiar que se ha pronunciado sobre el tema de la denuncia. A diferencia de otras oportunidades, Jorge Cuba, padre del futbolista, ha preferido guardar silencio mientras que las autoridades investigan el caso.

¿POR QUÉ RODRIGO CUBA DENUNCIÓ A MELISSA PAREDES?

Rodrigo Cuba interpuso una demanda contra Melissa Paredes por los delitos de extorsión y chantaje debido a una llamada telefónica, cuya grabación ya se encuentra en posesión de la Policía.

Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por los delitos de chantaje y extorsión. (Foto: Instagram)

Según el reporte policial que difundió el programa de Magaly Medina, el futbolista habló con su exesposa la noche del lunes 13 de junio, a la 1:00 a.m. aproximadamente. Durante la conversación, Melissa Paredes lo habría acusado de afectar la “indemnidad sexual” de la niña, asegurando que lo denunciaría ante las autoridades si no aceptaba sus peticiones, las cuales no fueron especificadas en el documento.

Tras ello, el ‘Gato’ Cuba se acercó a la comisaría de su distrito en compañía de su abogado. Una vez allí, denunció penalmente a la madre de su hija y entregó un USB a los agentes policiales, donde se encuentra la grabación de la llamada. Durante el proceso, detalló que Paredes seguía hostigándolo mediante mensajes de WhatsApp.

MELISSA PAREDES NIEGA CHANTAJE Y EXTORSIÓN

Tras la denuncia interpuesta por su expareja, Melissa Paredes decidió publicar un extenso comunicado para dar su versión de los hechos. Según dijo, jamás chantajeó ni extorsionó a Rodrigo Cuba, añadiendo que el futbolista y varios medios de comunicación quieren desacreditarla como madre y como mujer.

“Quiero decirles que no se puede llegar a alguna conclusión solo por leer una denuncia penal que me hizo el padre de mi hija, sin ningún fundamento, ya que dicha denuncia es por chantaje y extorsión; y cabe mencionar que JAMÁS HE PEDIDO DINERO, NI NADA A CAMBIO”, recalcó en su post.

Por otro lado, aseguró que ella también tiene grabada la llamada en su totalidad, por lo que no tiene miedo en la denuncia penal, pues no procedería. “Que no se tergiverse las cosas, el hecho que yo quiera pasar más tiempo con mi hija, no me convierte en una mala persona”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: