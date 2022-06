Alerta por viruela del mono y cuarta ola del COVID-19 en Perú: ¿Qué medidas de prevención debemos tomar?

Es importante continuar con las medidas de prevención ante las alertas emitidas por el Ministerio de Salud.

Durante los últimos días, el Ministerio de Salud ha emitido una alerta epidemiológica a causa del incremento de contagios de COVID-19 y una alerta sanitaria a raíz de la detección de un caso de la viruela del mono en Perú. ¿Qué medidas de prevención se deben tomar para evitar un contagio de ambas enfermedades? Especialistas consultados por Infobae explicaron cuáles son los cuidados que se deben seguir ante este nuevo panorama.

Hasta la fecha, son tres casos de viruela del mono detectados en el país. Hoy, 28 de junio, el Minsa anunció que dos pacientes que estuvieron en contacto con el primer contagiado dieron positivo a las pruebas de detección realizadas.

La viruela del mono genera erupción o lesiones cutáneas que suelen presentarse en el rostro, palmas de manos y pies, según la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o lesiones de la piel, y mucosas de animales infectados.

El médico infectólogo Leslie Soto, del Colegio Médico del Perú, conversó con Infobae y explicó que es necesario continuar con el uso de las mascarillas para prevenir un contagio de viruela del mono. “Lo que tenemos que saber es la forma de transmisión. El virus va a estar en la saliva, entonces podría pasar por la cutículas como contacto cercano con otra persona. Por ello, es importante que mantengamos las mascarillas”, indicó.

De acuerdo al experto, el contacto físico entre dos o más personas también puede propiciar un contagio. Por ello, parte de los cuidados que se deben emplear es el lavado continuo de manos y evitar manipular el rostro si no se ha practicado una limpieza antes.

“También se va a transmitir por las secreciones de las heridas que van a salir en las erupciones, pero salen muchas erupciones en la piel, entonces si eso alguien lo lo toca y se agarran los ojos, también se puede contagiar. El virus está presente en las heces, por lo tanto, es importante también lavarse las manos [...] Las medidas ya son conocidas: mascarillas, distanciamiento social para evitar contacto con la persona y lavado de manos constante”, informó.

Pero, ¿qué hacer si en casa tenemos la sospecha de un caso de viruela del mono? El médico Soto enfatizó que se deben separar las prendas utilizadas por la persona para evitar una posible contaminación a otros miembros del hogar.

“Cada uno debe lavar sus prendas aparte, porque en esos pacientes todo lo que es ropa de vestir. ropa de cama, linaje de cocina, sus tazas, sus platos, se lava después. Hay que separarlo del resto. Esa es la forma de cómo evitar un contagio si tenemos alguien infectado en casa”, explicó.

Asimismo, el especialista en infectología señaló que los principales síntomas de alerta son: fiebre, inflamación de ganglios y dolor de cabeza intenso. En el caso de las erupciones cutáneas, estas serán visibles a partir del tercer día de fiebre. “Alguien que tenga un cuadro respiratorio, con fiebre, que esté manejándolo con sintomáticos, y en dos o tres días no mejoran, tienen que ir a un centro de salud para hacer los diagnóstico diferenciales”, sugirió.

COVID-19: EL INICIO DE UNA NUEVA OLA

En marzo se cumplieron dos años desde que el coronavirus llegó por primera vez a Perú. Desde entonces, las medidas de prevención fueron intensificadas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el panorama actual es diferente a aquel que vivíamos en marzo de 2020. Las vacunas contra la COVID-19 nos han proporcionado mayor protección en contra de este virus y una forma de evidenciar ello es la baja mortalidad que registró el país durante la tercera ola de contagios. Por ello, los especialistas en salud recomiendan continuar con la aplicación de dosis de refuerzo.

“Se ha demostrado que las vacunas son efectivas y que reducen de manera importante la enfermedad severa en la muerte”, explicó el epidemiólogo César Cárcamo a Infobae. El docente de la facultad de Salud Pública y Administración señaló que la principal medida de prevención que deben tomar los ciudadanos es recibir la dosis de refuerzo contra el coronavirus.

“Si no he empezado mi esquema de vacunación, entonces tengo niveles de anticuerpo bajos. Si me he vacunado hace mucho, los anticuerpos están bajando y pueden bajar a un nivel que no me da una buena protección para enfrentar a la enfermedad”, detalló.

Cárcamo dijo que al no vacunarnos nos estamos exponiendo a padecer un cuadro grave de COVID-19 e incrementa la probabilidad de mortalidad ante un contagio.

Si es que no nos vacunamos, primero, estamos en mayor riesgo de infectarnos. Segundo, si nos infectamos tenemos más riesgo de de tener enfermedades severa y además tenemos más riesgo de morir. Las vacunas no son muy buenas para evitar una infección, pero sí para prevenir mortalidad [...[ Según últimas estimaciones que se ha estudiado con las subvariantes, la protección que ofrece la vacuna es 90%. O sea, que le salvan la vida a nueve de cada diez personas que se infectan”, enfatizó.

Por otro lado, el salubrista resaltó que la dosis de refuerzo puede recibirse, incluso, si han pasado más de tres meses desde la última vacuna. El profesor recalcó que toda vacuna incrementará las defensas contra la enfermedad. “No importa el momento en el que me pongan la dosis de refuerzo, en ese momento me van a subir los anticuerpos y voy a estar protegido”, declaró.

Hasta la fecha, los contagios de COVID-19 se han quintuplicado. Según la sala situacional del Ministerio de Salud, entre el 21 y 25 de junio se han registrado más de 1,000 casos positivos de coronavirus a nivel nacional. El pico más alto se registró el 22 de junio, donde se registró 2,000 contagios en 24 horas.

A inicios del mes, entre el 9 y 11 de junio el número de casos positivos de COVID-19 ascendían a 600 por día. Sin embargo, desde quincena de este mes se reportaron picos de hasta 900 casos por día, según el Minsa.

