Waldemar Cerrón defendió a Nano Guerra García por episodio en la playa: “Para mí está cumpliendo”

Nano Guerra García se encontraría en la playa, pese a tener que participar en sesión del pleno. |Foto: Composición Infobae.

El lunes 27 de junio, el parlamentario por Fuerza Popular, Nano Guerra García, fue protagonista de un episodio vergonzoso en medio de una sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. Por error, encendió su cámara y se mostró en un lugar similar a una playa, sin polo, con lentes, sombrero, en un ambiente veraniego.

Este hecho fue criticado desde distintos sectores; sin embargo, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, salió en defensa del congresista. El legislador oficialista respaldó a Guerra García por las críticas que viene recibiendo tras el episodio en plena sesión parlamentaria.

“Pero está trabajando. ¿Está trabajando sí o no? Yo puedo estar en mi casa también (trabajando desde allá). Ustedes (la prensa) quieren escuchar lo que ustedes piensan. Para mí está cumpliendo con su trabajo porque está respondiendo de forma virtual”, señaló en diálogos con Canal N.

En este sentido, Cerrón indicó que el funcionario no habría incumplido sus labores parlamentarias. Además, indicó que, si la Comisión de Ética decide investigar a Guerra García, deberán esperar la emisión del informe de la Comisión de Producción para poder concluir el estado del parlamentario de la bancada anaranjada.

“Se hará una investigación si es correcto, si es adecuado, y se presentará el informe de Ética. Tenemos que investigar y no dejarnos llevar ”, aseguró.





“Está cumpliendo su trabajo, está respondiendo virtual”, aseguró Cerrón sobre Guerra García

Durante el pronunciamiento a la prensa, uno de los periodistas lanzó un comentario que fastidió al parlamentario.

“[¿Otorongo no come otorongo?] No, congresista tiene que respetar a congresista, y periodista también. Otorongo no es un adjetivo que corresponda al Congreso. Esto seguirá su proceso. [¿La comisión de Ética está sancionando?] La Comisión de Ética no una sola persona, la Comisión determina luego de un proceso si hay responsabilidad o no” ,añadió.

HERNANDO GUERRA TRABAJA DESDE LA PLAYA

Tras las presentación de las imágenes en la sesión de la Comisión del Gongreso, el parlamentario de Fuerza Popular, Hernando Guerra García aseguró que estaría realizando sus funciones como legislador de manera remota.

“Yo digo que trabajo de manera remota, lo he hecho antes. Los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que fui. Me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar”, añadió. “Lamento que se haya prendido la cámara, yo tenía separado un viaje al norte del país para descansar, pidiendo licencia para ello, pero lo que pasó es que según mis cálculos ya no iban a haber comisiones ni pleno, lo programé esto para estos días, lamentablemente tuve que trabajar”, dijo a RPP.

Hernando Guerra García dijo que “le pusieron trabajo en el momento en que quería descansar” | Video: RPP Noticias

Asimismo, el congresista aseveró que realizó las gestiones correspondientes desde las 8 a.m. en la la subcomisión de acusaciones constitucionales, hasta las 12:40 p.m. Finalmente, lamentó el hecho que hizo que miles de ciudadanos lo cuestionen. “ La gente puede no creerme, pero yo he estado atento, en mi cuarto, como lo he hecho otras veces. Porque yo sí creo que uno tiene que tener dedicación a esto. La imagen dice otra cosa, yo lo lamento ”, indicó.

