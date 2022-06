Congresista que habría plagiado su tesis pide que retiren el grado de magíster a Pedro Castillo

Tania Ramírez también pidió que se sancione a la Universidad César Vallejo, casa de estudios de donde obtuvo sus grados académicos.

El presunto plagio en su tesis de maestría sigue siendo un escándalo que persigue al presidente Pedro Castillo. Esta vez, desde el Congreso de la república, Tania Ramírez ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que se retire el grado académico obtenido por el presidente a través de la Universidad César Vallejo.

“No podemos permanecer inactivos ante inacción de autoridades y actos de corrupción. He solicitado a Sunedu que se inicie proceso de oficio para cancelar grado académico de Pedro Castillo”, escribió la fujimorista desde su cuenta de Twitter. Asimismo, solicitó que se sancione a la casa de estudios que otorgó el grado a quien ocupa el cargo más importante de la Nación.

Ramírez señala que el trabajo de investigación del jefe de Estado y su esposa “es producto de la comisión de un delito”. En ese sentido, alega que la resolución de la universidad, que aprobó la tesis y le otorgó el título de magíster, no debería continuar vigente.

“Solicito que inicie un procedimiento administrativo sancionador conducente a la anulación del grado de magister del señor Pedro Castillo Terrones y su señora esposa, así como un proceso sancionador a la Universidad César Vallejo y, de ser el caso, se impongan las sanciones prescritas en los artículo 20 y 21 del Decreto Supremo n.º 05-2019-Minedu”, indicó.

Cabe recordar que recientemente la Universidad César Vallejo (UCV) confirmó el plagio en la tesis de Pedro Castillo. La mencionada casa de estudios informó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre los resultados de la investigación interna que llevó a cabo sobre el trabajo académico del presidente de la República y tuvo sorprendentes revelaciones.

Según el programa dominical Sin Medias Tintas, la tesis de Castillo alcanza un 86% de similitudes con exclusiones y 96% sin exclusiones en las 27 páginas que contiene el marco teórico; mientras que en la introducción se encontró 54% de similitudes sin exclusiones y 0% con exclusiones. Finalmente, el problema de investigación presenta 52% de coincidencias sin exclusiones y un 38% con ellas.

PASADO ACADÉMICO EN LA MIRA

Tania Ramírez no solo es conocida por haber grabado coreografías de Tik Tok en las instalaciones del Congreso, sino también por presuntamente haber cometido plagio en sus tesis para obtener la licenciatura y maestría en la Universidad César Vallejo, institución en la que el presidente Pedro Castillo también obtuvo su grado de magíster.

En el 2018, la hoy congresista fujimorista presentó su tesis de licenciatura al mismo tiempo que Joel Valle. Ambos estudios fueron realizados en Chiclayo y los dos presentan similitudes en los principios éticos, conclusiones e incluso errores ortográficos. Por su parte, Ramírez prefirió culpar a la UCV por lo sucedido y aseguró que ella había presentado primero la investigación.

Sobre las acusaciones de un supuesto plagio en el trabajo presentado, Tania Ramírez señaló que no podía asegurar que dicha infracción haya sido cometida pues no ha tenido oportunidad de revisar el documento en cuestión. “Yo que culpa tengo que después de mi tesis hayan 20, 30 o una o las que haya parecidas a la mía. Mi tesis la he presentado y la he sustentado primero yo”, dijo al mencionado dominical.

La congresista Tania Ramírez fue acusada de haber copiado parte de su tesis

Pero su trabajo de licenciatura no sería el único con problemas detectados. Lo mismo sucede con su tesis para maestría presentada también en la Universidad César Vallejo. El trabajo “Gestión administrativa y control interno en la UGEL San Ignacio” de la legisladora fujimorista presenta párrafos idénticos al trabajo “Gestión administrativa y desempeño de funciones del personal del área pedagógica del UGEL Chiclayo” de una ciudadana identificada como María de los Ángeles Bustamante Chávarry.

El trabajo no solo habría copiado textos de la mencionada publicación, sino que señala referencias que no aparecen en la bibliografía presentada. A pesar de las irregularidades señaladas, la Universidad César Vallejo optó por entregar el grado de magíster a la hoy integrante de la bancada de Fuerza Popular. Cabe recordar que esta agrupación votó a favor de los cambios que perjudican a la Sunedu.

