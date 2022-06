Pamela Vértiz celebra el buen rating de Día D tras ataques de Magaly Medina

Pamela Vértiz respondió de manera indirecta a los ataques de Magaly Medina. (Foto: Composición)

Pamela Vértiz, conductora de Día D, contestó de manera sutil a los recientes ataques de Magaly Medina. Pese a pertenecer a la misma casa televisiva, la ‘Urraca’ criticó al dominical por entrevistar a Guillermo Dávila, artista venezolano que recién reconoció a Vasco Madueño como su hijo luego de 20 años.

Como se recuerda, en medio de su entrevista con el joven cantante de 21 años, la conductora de Magaly TV La Firme arremetió contra el programa de Pamela Vértiz por no cuestionar en ningún momento a Guillermo Dávila, tomando en cuenta que en el pasado había negado su paternidad pese a todas las pruebas que presentó Jessica Madueño.

“Le hicieron un homenaje, lo mismo que acá en Día D, haciéndole preguntas bastante debiluchas sobre Vasco Madueño, dejándolo solamente con la respuesta sin cuestionar y sin siquiera mirar los archivos de mi programa de la lucha de él y su madre”, señaló la conductora de ATV.

Asimismo, aseguró que seguirá criticando a Día D aunque este pertenezca a su propio canal. “Es intolerable su falta de empatía con una campaña que aquí hicimos, acá en horario estelar nos desgañitamos todo el tiempo y nos abrimos frentes tratando de defender causas que consideramos justas para que otros vengan a ser títeres y sobones. Porque es lo que son, periodismo de sobonería no me pidan a mí”.

LA RESPUESTA DE PAMELA VÉRTIZ

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la periodista prefirió no referirse directamente a Magaly Medina. En lugar de ello, festejó que Día D y el programa de Andrea Llosa la “rompieron” en sintonía el último domingo 26 de junio.

Según datos de Kantar Ibope Media, Día D y Nunca Más fueron líderes en el bloque estelar de dicho día, superando a su competencia directa: América TV y Latina TV. En la imagen también se ve a ambas presentadoras levantando las manos en señal de triunfo.

Cabe resaltar que Andrea Llosa también está enfrentada con Medina. Su rivalidad se hizo evidente cuando la ‘Urraca’ criticó a la periodista por tener a Dayanita en su programa, pues la cómica transexual forma parte de la farándula y, según dijo, ella tuvo la idea inicial de hacer la prueba ADN para comprobarar si era padre de un niño de 10 años.

PAMELA VÉRTIZ NIEGA ENEMISTAD

En entrevista exclusiva con Infobae, la periodista descartó estar enfrentada con su compañera Magaly Medina. Durante la conversación, Pamela Vértiz aseguró que ambas han coincidido en los pasillos de ATV y han demostrado llevarse bastante bien, pese a los rumores de una enemistad entre ellas.

“Me llevo muy bien con ella. No tengo ningún motivo para estar enfrentada a Magaly, ni ahora ni nunca. No coincidimos en nuestros horarios, no nos vemos en el canal, pero la relación es buena. Si nos encontramos y podemos conversar y alguna vez hemos coincidido en algún lado nos hemos reído. A veces los enfrentamientos los colocan los colegas que recogen la noticia. Si quieren buscar un enfrentamiento, no lo van a encontrar”, dijo.

“Pensamos diferente, pero las diferencias nos enriquecen, no son motivo para confrontar. Yo no espero que ella piense igual que yo y no creo que ella tampoco, no hay confrontación de ningún tipo”, agregó.

