Jhovan Tomasevich y su peculiar confusión con los distritos de Lima: “¿Villa El Salvador está al norte?”

Jhovan Tomasevich protagonizó un momento viral en ‘Guapotes’ tras confundir la ubicación de Villa El Salvador y preguntar si está en el norte de Lima. YouTube.

El cantante y conductor Jhovan Tomasevich protagonizó uno de los momentos más divertidos de la semana al confundir la ubicación de los distritos de Lima durante una conversación en el programa streaming ‘Guapotes’.

Su pregunta “¿Villa El Salvador está al norte?” generó risas, memes y comentarios entre los seguidores, quienes no tardaron en viralizar el clip en redes sociales.

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La confusión de Tomasevich, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en tendencia y puso sobre la mesa el clásico “desconcierto limeño” sobre la geografía de la capital.

El músico y conductor Jhovan Tomasevich generó risas y memes al confundir los distritos de Lima en una conversación en YouTube. Guapotes.

El momento viral: ¿Villa El Salvador al norte o al sur?

Durante la emisión del jueves 7 de mayo, Jhovan Tomasevich tuvo una agradable conversación con sus compañeros del programa ‘Guapotes’, conducido por Daniel Marquina y Grillo. Todo comenzó cuando Tomasevich preguntó con total seguridad: “¿Villa El Salvador está para el sur o para el norte? Para el sur, ¿verdad? Para el norte, perdón”.

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Ante la confusión, Marquina y Grillo no dudaron en bromear: “Hoy en nuestro segmento, la brújula Tomasevich”, dijo Marquina entre carcajadas. El músico insistió en que había dos villas en Lima y preguntó cuál estaba en Miraflores, a lo que sus compañeros le aclararon que se trataba de San Juan de Miraflores.

Las bromas no se hicieron esperar

La confusión continuó cuando Tomasevich intentó identificar cuál de las “villas” era famosa por los muebles, asegurando que Villa El Salvador era conocida por su industria maderera. Marquina remató el segmento diciendo: “Te estabas confundiendo por las villas, el pantano es de villa, de Chorrillos”. Grillo bromeó: “Seguridad, seguridad”.

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El momento alcanzó su clímax cuando Tomasevich preguntó: “¿Cuál es la que está en el norte?”, provocando otra ronda de risas entre sus colegas. “La villa del Señor, ahí está”, ironizó Marquina, mientras Grillo sugirió que pronto lo declararían “persona non grata” en Lima.

¿Por qué se viralizó la confusión?

La espontaneidad y autocrítica de Jhovan Tomasevich hicieron que el clip se convirtiera en tendencia en redes sociales. Los usuarios no tardaron en compartir memes y mensajes humorísticos, algunos recordando sus propias confusiones geográficas y otros “adoptando” el clásico error del conductor como parte del folclore limeño.

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La frase “Jhovan no conoce Lima” fue replicada cientos de veces, y los seguidores del programa pidieron que el segmento de “la brújula Tomasevich” se convierta en una sección fija.

Jhovan Tomasevich riendo en el set de ‘Guapotes’ tras su confusión geográfica. YouTube: Guapotes.

Reacciones en redes sociales y memes

El lapsus de Jhovan Tomasevich generó una ola de reacciones en Twitter, Facebook y TikTok. Algunos internautas compartieron anécdotas similares, mientras que otros aprovecharon para geolocalizar en broma a sus amigos que nunca llegan a las reuniones en el punto correcto.

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El hashtag #JhovanNoConoceLima se posicionó como tendencia y la comunidad digital celebró el buen humor del conductor, quien lejos de molestarse, se sumó a las bromas y prometió mejorar su sentido de la orientación para futuras entregas.

¿Quién es Jhovan Tomasevich?

Jhovan Tomasevich es cantante, compositor y conductor de streaming, conocido por su trabajo como vocalista de Zen y por su participación en programas de televisión y radio.

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Su espontaneidad y sentido del humor lo han convertido en uno de los personajes más queridos del entretenimiento local, y su reciente confusión geográfica solo reforzó su perfil de figura cercana y auténtica.

Jhovan Tomasevich es líder de Zen.