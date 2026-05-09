Perú

Jhovan Tomasevich y su peculiar confusión con los distritos de Lima: “¿Villa El Salvador está al norte?”

El cantante protagonizó un momento viral en ‘Guapotes’ tras confundir la ubicación de Villa El Salvador y preguntar si está en el norte de Lima.

Guardar
Google icon

Jhovan Tomasevich protagonizó un momento viral en ‘Guapotes’ tras confundir la ubicación de Villa El Salvador y preguntar si está en el norte de Lima. YouTube.

El cantante y conductor Jhovan Tomasevich protagonizó uno de los momentos más divertidos de la semana al confundir la ubicación de los distritos de Lima durante una conversación en el programa streaming ‘Guapotes’.

Su pregunta “¿Villa El Salvador está al norte?” generó risas, memes y comentarios entre los seguidores, quienes no tardaron en viralizar el clip en redes sociales.

PUBLICIDAD

La confusión de Tomasevich, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en tendencia y puso sobre la mesa el clásico “desconcierto limeño” sobre la geografía de la capital.

El músico y conductor Jhovan Tomasevich generó risas y memes al confundir los distritos de Lima en una conversación en YouTube. Guapotes.
El músico y conductor Jhovan Tomasevich generó risas y memes al confundir los distritos de Lima en una conversación en YouTube. Guapotes.

El momento viral: ¿Villa El Salvador al norte o al sur?

Durante la emisión del jueves 7 de mayo, Jhovan Tomasevich tuvo una agradable conversación con sus compañeros del programa ‘Guapotes’, conducido por Daniel Marquina y Grillo. Todo comenzó cuando Tomasevich preguntó con total seguridad: “¿Villa El Salvador está para el sur o para el norte? Para el sur, ¿verdad? Para el norte, perdón”.

PUBLICIDAD

Ante la confusión, Marquina y Grillo no dudaron en bromear: “Hoy en nuestro segmento, la brújula Tomasevich”, dijo Marquina entre carcajadas. El músico insistió en que había dos villas en Lima y preguntó cuál estaba en Miraflores, a lo que sus compañeros le aclararon que se trataba de San Juan de Miraflores.

Las bromas no se hicieron esperar

La confusión continuó cuando Tomasevich intentó identificar cuál de las “villas” era famosa por los muebles, asegurando que Villa El Salvador era conocida por su industria maderera. Marquina remató el segmento diciendo: “Te estabas confundiendo por las villas, el pantano es de villa, de Chorrillos”. Grillo bromeó: “Seguridad, seguridad”.

El momento alcanzó su clímax cuando Tomasevich preguntó: “¿Cuál es la que está en el norte?”, provocando otra ronda de risas entre sus colegas. “La villa del Señor, ahí está”, ironizó Marquina, mientras Grillo sugirió que pronto lo declararían “persona non grata” en Lima.

¿Por qué se viralizó la confusión?

La espontaneidad y autocrítica de Jhovan Tomasevich hicieron que el clip se convirtiera en tendencia en redes sociales. Los usuarios no tardaron en compartir memes y mensajes humorísticos, algunos recordando sus propias confusiones geográficas y otros “adoptando” el clásico error del conductor como parte del folclore limeño.

La frase “Jhovan no conoce Lima” fue replicada cientos de veces, y los seguidores del programa pidieron que el segmento de “la brújula Tomasevich” se convierta en una sección fija.

Jhovan Tomasevich riendo en el set de ‘Guapotes’ tras su confusión geográfica. YouTube: Guapotes.
Jhovan Tomasevich riendo en el set de ‘Guapotes’ tras su confusión geográfica. YouTube: Guapotes.

Reacciones en redes sociales y memes

El lapsus de Jhovan Tomasevich generó una ola de reacciones en Twitter, Facebook y TikTok. Algunos internautas compartieron anécdotas similares, mientras que otros aprovecharon para geolocalizar en broma a sus amigos que nunca llegan a las reuniones en el punto correcto.

El hashtag #JhovanNoConoceLima se posicionó como tendencia y la comunidad digital celebró el buen humor del conductor, quien lejos de molestarse, se sumó a las bromas y prometió mejorar su sentido de la orientación para futuras entregas.

¿Quién es Jhovan Tomasevich?

Jhovan Tomasevich es cantante, compositor y conductor de streaming, conocido por su trabajo como vocalista de Zen y por su participación en programas de televisión y radio.

Su espontaneidad y sentido del humor lo han convertido en uno de los personajes más queridos del entretenimiento local, y su reciente confusión geográfica solo reforzó su perfil de figura cercana y auténtica.

Jhovan Tomasevich es líder de Zen.
Jhovan Tomasevich es líder de Zen.

Temas Relacionados

Jhovan TomasevichVilla El SalvadorGuapotesYouTubeperu-entretenimiento

Más Noticias

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: equipos titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo se enfrentarán en el duelo de pizarras en el estadio Alejandro Villanueva

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: equipos titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

En entrevista con Infobae Perú, Macla Yamada comparte cómo ha sido integrarse a la décima temporada de TOC*TOC, cuenta su recorrido como actriz y streamer, y reflexiona sobre los aprendizajes, críticas y vínculos que la acompañan dentro y fuera del escenario.

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

¿Kily González es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario? Lo último que se sabe

El técnico argentino tuvo contacto con el administrador Franco Velazco en los últimos días

¿Kily González es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario? Lo último que se sabe

Este es el nuevo distrito más caro para comprar un departamento: superó a Barranco con un precio promedio de S/ 9.268

El mercado inmobiliario limeño mantiene una tendencia de crecimiento moderado en 2026, mientras algunos distritos registran fuertes alzas en sus valores y otros muestran retrocesos de hasta 8,9%, según el último informe de Urbania y Grupo QuintoAndar

Este es el nuevo distrito más caro para comprar un departamento: superó a Barranco con un precio promedio de S/ 9.268

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

En su estadio y frente a lo suyos, los ’blanquiazules’ buscarán dar un paso clave para ganar el primer campeonato del año. Sin embargo, los ’cerveceros’ son un rival que se inspira en los duelos de esta envergadura

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE anuncia que más de 70 partidos políticos fueron excluidas de los comicios regionales y municipales 2026

ONPE anuncia que más de 70 partidos políticos fueron excluidas de los comicios regionales y municipales 2026

Rafael López Aliaga fracasa en su intento de anular mesas de la serie 900 mil: Más de 15 JEE han rechazado su pedido

ONPE al 99.425% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Ministerio de Justicia rechazó indulto para Pedro Castillo: ¿Cómo avanza la apelación contra su condena de 11 años de prisión?

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

ENTRETENIMIENTO

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado está de plata?”

Pamela López y Paul Michael generan indignación tras reconciliarse en ‘La Granja VIP’: “Normalizan sus discusiones”

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

DEPORTES

¿Kily González es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario? Lo último que se sabe

¿Kily González es el elegido para ser el nuevo DT de Universitario? Lo último que se sabe

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: equipos titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026