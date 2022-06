Vasco Madueño pidió a Guillermo Dávila que se aleje de su vida: “Es manipulador y tóxico”

Vasco Madueño no quiere hablar más sobre Guillermo Dávila. (Foto: Captura de ATV)

No quiere ni que lo mencionen. Vasco Madueño respondió claro y fuerte a Guillermo Dávila, su padre biológico que, según dijo a los medios de comunicación, ha hecho de todo para acercarse a su hijo. El joven cantante lo calificó de “tóxico”, “manipulador” y una persona con “malas intenciones”, por lo que no quiere saber nada sobre él, ni desea que lo nombren nuevamente.

Como se recuerda, el artista venezolano concedió una entrevista al dominical Día D, donde aprovechó las cámaras para promocionar su próximo concierto en Lima y también para hablar sobre Vasco Madueño, a quien recién reconoció como su hijo en el 2021, cuando ambos se sometieron a una prueba de ADN debido a la presión mediática.

“Él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros (...) Todavía hay gente que me dice que reconozca a mi hijo. Dios mío, ¿todavía estará por ahí? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer al respecto. No le pedí disculpas, ya nosotros hemos compartido”, expresó al espacio de ATV.

PUEDES LEER: Guillermo Dávila: “Me gustaría compartir escenario con Vasco”| ENTREVISTA

VASCO MADUEÑO RESPONDE

Este último lunes 27 de junio, el cantante de 21 años se presentó en el set de Magaly TV La Firme para contestar a las recientes declaraciones de su padre. Según declaró, no aceptó el apellido Dávila porque se decepcionó de su padre cuando lo conoció en persona, no porque haya sido influenciado por alguien más.

“Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él, yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo”, señaló Madueño.

Posteriormente, dio a entender que Guillermo Dávila estaría hablando de él solamente para promocionar su evento en Lima, algo que él no hace ni en su vida cotidiana, ni en sus redes sociales porque quiere “vivir en paz”. Es por ello que lo acusó de ser una persona “manipuladora”.

“No confío en él, desgraciadamente siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él, lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. No está obrando bien y yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras”, sostuvo.

Finalmente, pidió a su padre que no lo mencione más. “He cambiado mucho, me considero una persona menos ingenua. Yo lo que quiero es ir para adelante y valerme por mí. No quiero hablar más de él, quiero que se acabe. Lo que yo quiero es tener paz”.

Vasco Madueño respondió claro y fuerte a Guillermo Dávila, su padre biológico | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

MAGALY MEDINA EXPLOTA CONTRA DÍA D

La ‘Urraca’ no consideró correcto que el dominical de su propia casa televisiva haya homenajeado a Guillermo Dávila, sin tomar en cuenta que se negó aceptar la paternidad de Vasco durante los últimos 20 años. Magaly aseguró que el reportaje fue una falta de respeto hacia el joven cantante y su madre.

“He llamado títeres y sobones a los de ‘En boca de todos’, que es el programa que aceptó entrevistarlos y no tocar el tema Vasco. Le hicieron un homenaje, lo mismo que acá en Día D, haciéndole preguntas bastante debiluchas sobre Vasco Madueño, dejándolo solamente con la respuesta sin cuestionar y sin siquiera mirar los archivos de mi programa de la lucha de él y su madre”, manifestó Magaly.





Asimismo, afirmó que seguirá criticando a Día D pese a ser del mismo canal. “Es intolerable su falta de empatía con una campaña que aquí hicimos, acá en horario estelar nos desgañitamos todo el tiempo y nos abrimos frentes tratando de defender causas que consideramos justas para que no otros vengan a ser títeres y sobones. Por que es lo que son, periodismo de sobonería no me pidan a mí”.

SEGUIR LEYENDO: