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Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Los ‘celestes’ parecen sacar la cara. Un lujo del ancla brasileño permitió la ventaja en Matute e instaló un clima de tranquilidad en la zona técnica de Zé Ricardo

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El mediocampista brasileño aplicó el taco en el área rival y marcó el primero de los 'celestes' - Crédito: L1MAX.

Gustavo Cazonatti ha silenciado el estadio Alejandro Villanueva. El mediocentro brasileño se desprendió de la primera línea del campo para aventurarse al ataque. Su valentía halló premio con la apertura del score contra Alianza Lima, por la fecha 14° del Torneo Apertura 2026, a través de una definición de lujo.

Los ‘rimenses’ habían perdido músculo, dinámica y espacio en Matute durante el segundo tiempo. Se habían entregado y por consiguiendo le cedieron la pelota a los ‘blanquiazules’, quienes asumieron un importante protagonismo por ese tramo. Sin embargo, hubo un arranque de rebeldía encabezado por el joven y desenfadado Maxloren Castro.

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Así las cosas, a los 72’ minutos, Sporting Cristal organizó un ataque en pies de Cristiano da Silva, quien muy rápido alargó la acción mediante un servicio para el valor potencial de la selección peruana. Con la pelota en los pies, aguantó la marca del bloque aliancista, desbordó por izquierda y metió un centro raso a la zona de castigo.

En ese sector, sin importarle la cantidad de futbolistas que buscaban hacerse del esférico, apareció como cual centella Gustavo Cazonatti para apelar a un recurso propio de los eminentes: un espuelazo debajo del arco con el que llevó a los suyos a la ventaja parcial.

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'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Error capital

Al ingresar en el tiempo de reposición, Sporting Cristal se encontraba por delante en el marcador frente a Alianza Lima. Durante estos instantes decisivos, Gustavo Cazonatti cometió un error que resultó determinante, ya que permitió la igualada del conjunto local cuando el encuentro parecía definirse a favor de los visitantes.

La acción que selló el empate tuvo como protagonista a Esteban Pavez, quien ejecutó un potente remate desde el borde del área. El chileno logró conectar un disparo directo a portería, transformando la jugada en la anotación que puso cifras definitivas al duelo.

El guardameta Diego Enríquez intentó detener el disparo de Pavez, lanzándose en busca del balón. Sin embargo, pese a su estirada, no logró evitar que la pelota ingresara en la portería, lo que generó una inmediata celebración en el estadio Matute, donde la afición local vivió con intensidad el desenlace.

Tras el silbatazo final, Cazonatti manifestó su decepción por el empate, describiéndolo como un resultado con sabor a derrota para Sporting Cristal en La Victoria. Además, el jugador aprovechó la ocasión para exhortar a la afición a no dejar de alentar al equipo, subrayando la importancia del respaldo en los momentos difíciles.

El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.

Cierres determinantes

Confundido y golpeado por el resultado cosechado en Matute, Sporting Cristal tendrá que reaccionar de inmediato para su siguiente evaluación, una que demandará una exigencia extrema: tendrá que visitar el estadio Héroes de San Ramón para medirse contra FC Cajamarca, conjunto que entre sus filas cuenta con Hernán Barcos.

Entretanto, Alianza Lima respira con cierta tranquilidad por haber sacado un punto ‘in extremis’ en casa y ahora deberá prepararse con miras a un choque que puede determinar su destino en el Apertura 2026. Viajará hacia la ciudad del Cusco y desafiará a Cienciano, uno de los animadores de la campaña.

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