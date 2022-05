Andrea Llosa desmiente haber entrevistado a Melissa Paredes: “Detesto la victimización barata”

Andrea Llosa desmintió los rumores sobre una supuesta entrevista a Melissa Paredes en su programa. (Foto: Composición Infobae)

Mucho se ha dicho sobre la participación de Melissa Paredes, actriz que está enfrentada con su exesposo Rodrigo Cuba, en el nuevo programa de Andrea Llosa, llamado “Mujeres Poderosas”. Una imagen publicada por el canal de ATV generó todo tipo de especulaciones, las mismas que la conductora se ha encargado de desmentir a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, el canal 9 compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de Andrea Llosa junto a una invitada anónima. Según los usuarios, se trataría de Melissa Paredes, pues la mujer está usando unas botas altas muy parecidas a las que utilizó la modelo cuando fue entrevistada por Ethel Pozo para el programa América Hoy.

De inmediato, los internautas criticaron a la conductora peruana por darle pantalla a la expareja del ‘Gato’ Cuba, ya que consideran que se está haciendo todo un escándalo mediático por la tenencia de su hija de 4 años. Además, porque muchos usuarios creen firmemente en la versión del futbolista. No obstante, Andrea Llosa negó tajantemente haber entrevistado a Paredes.

“En qué momento, hoy, yo podría ver a Melissa Paredes como representante del empoderamiento femenino y cómo yo podría defender a una mujer (solo por el hecho de ser mujer), cuyo comportamiento me parece cada día más cínico y descarado. Portavoz de una victimización barata, que ustedes, quienes me conocen, saben que detesto y por eso en mis dos programas defiendo tanto a las mujeres como a los hombres”, aseveró en redes.

Andrea Llosa no ha revelado aún la identidad de su entrevistada. (Foto: Instagram/@atv)

Por otro lado, resaltó que su nuevo programa está enfocado en el empoderamiento femenino. De hecho, el proyecto inició como conferencias sobre temas como las relaciones tóxicas y la violencia familiar en varios distritos de Lima, así como también en provincia. Es por eso que negó, una vez más, que Melissa Paredes tenga relación alguna con esta nueva producción.

“Más allá de los programas, tengo una certificación como coach, lo que me permite poder abordar temas que muchas de nosotras hemos vivido. Mi invitada no es MELISSA PAREDES. Ni siquiera he intentado contactarla. Ustedes y yo nos conocemos desde hace muchos años y saben muy bien que jamás defendería situaciones que considero indefendibles ”, agregó.

Mensaje completo de Andrea Llosa sobre Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

LAS LÁGRIMAS DE MELISSA PAREDES

Durante la entrevista que concedió a América Hoy, Melissa Paredes no pudo contener el llanto al ser consultada si reconoce al Rodrigo Cuba de hoy, pues hasta hace poco parecían llevarse bien por el bienestar de su hija pese al ampay difundido.

“No. Yo pensé que ese tema ya había acabado”, dijo entre lágrimas, asegurando que no busca victimizarse. “Lloro porque me duelen muchas cosas, no porque soy una víctima. (...) Sale a decir Magaly Medina que lo vieron sufrir al pobre hombre (a Rodrigo). ¿En qué momento se le vio sufrir? Porque ni yo lo vi sufrir. Nunca se le vio sufrir, se le vio en unos ampays, qué bien, que sea feliz”.

También lloró desesperadamente cuando le preguntaron lo que siente al no tener a su hija 4 días de la semana. “Perdón (llora y se tapa la cara). Por qué castigarte con tus hijos, eso no entiendo. Con el maltrato psicológico que hacen todos los días en televisión conmigo. Y encima lo peor es no tener a mi hija todos los días. Como mamá es lo peor que me ha pasado en la vida, no se lo deseo a nadie ”, dijo desconsolada.

El llanto de Melissa Paredes por su hija al no poder verla todos los días. Asimismo, indicó que tras el error que cometió se ha sentido invalidada como madre. (Video: América TV)