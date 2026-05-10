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El insólito error de Mr Peet en narración del Alianza Lima vs Sporting Cristal: gritó el gol pese a que Paolo Guerrero falló

El narrador de L1 Max se emocionó por la acción. El ‘Depredador’ terminó mandando el balón fuera del arco de Diego Enríquez

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Sus compañeros de cabina tuvieron que avisarle que todo fue invalidad por posición adelantada - Crédito: L1MAX.

El sábado 9 de mayo, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Paolo Guerrero dispuso de una clara oportunidad de gol, pero no logró concretarla. Lo curioso del momento fue que el narrador Peter Arévalo llegó a cantar el tanto, pese a la falla del delantero.

A los 64 minutos, Pablo Guede apostó por un cambio ofensivo para buscar el triunfo en el estadio Alejandro Villanueva. Fernando Gaibor filtró un pase entre la defensa de Cristal y Federico Girotti, lanzándose al suelo, logró puntear el balón.

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Girotti habilitó a Paolo Guerrero, quien quedó mano a mano frente al arquero Diego Enríquez. El atacante peruano intentó definir con una vaselina, pero el remate salió desviado y pasó cerca del segundo poste.

En la transmisión de L1 Max, Peter Arévalo narró la jugada: “Paolo, Paolo, Paolo, golazoo. Gooooooooooooooool”, gritó. Su compañero, el exjugador Erick Delgado intervino de inmediato: “Se fue la pelota”. En ese momento, Mr Peet advirtió el error y reaccionó: “A veeer”.

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Delgado insistió en corregirlo: “Peter, se fue la pelota, no entró, no había entrado, pero había cobrado posición adelantada”. La jugada quedó invalidada porque Federico Girotti estaba en fuera de juego, sancionado por el árbitro Augusto Menéndez.

Paolo Guerrero regresó a este clásico tras superar una lesión que lo dejó fuera del encuentro ante CD Moquegua. El delantero de 41 años mostró dificultades para encontrar precisión con el balón.

El insólito error de Mr Peet en narración del Alianza Lima vs Sporting Cristal: gritó gol pese a que Paolo Guerrero falló.
El insólito error de Mr Peet en narración del Alianza Lima vs Sporting Cristal: gritó gol pese a que Paolo Guerrero falló.

Gol de Gustavo Cazonatti

A los 72 minutos, Sporting Cristal abrió el marcador tras una destacada acción individual de Maxloren Castro, que asistió a Gustavo Cazonatti. El mediocampista definió la jugada con un taco para convertir el gol.

El mediocampista brasileño aplicó el taco en el área rival y marcó el primero de los 'celestes' - Crédito: L1MAX.

Alianza y Cristal empataron: así quedó la tabla de posiciones

Cuando parecía que Sporting Cristal se quedaba con la victoria, a los 93 minutos Gustavo Cazonatti cometió un error en la salida cerca de su arco. Alianza Lima recuperó la pelota y Esteban Pavez remató desde fuera del área para establecer el 1-1 final.

El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.

Con este empate, Alianza Lima se mantiene en la cima del Torneo Apertura con 33 puntos, cuatro más que sus escoltas Cienciano y Los Chankas. Este último equipo aún debe disputar su encuentro correspondiente a la fecha 14.

Sporting Cristal, por su parte, no logró escalar posiciones de forma significativa y permanece en el puesto 11 con 16 puntos de 42 posibles, en un momento complejo para el equipo, que estuvo cerca de quedarse con el triunfo en Matute.

Alianza dio un paso más en la lucha por el título del Apertura. Sin embargo, si Los Chankas ganan su partido, quedarán a solo un punto, lo que convertiría el cruce entre ambos en la jornada 16 en un duelo clave para la definición del campeonato.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en fecha 14.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en fecha 14.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá centrar su atención en su siguiente compromiso por el Torneo Apertura. El sábado 16 de mayo, los ‘blanquiazules’ enfrentarán a Cienciano como visitantes a las 17:45 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal, por su parte, jugará como visitante frente a FC Cajamarca en la próxima jornada. El partido está programado para el viernes 15 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.

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