Perú

Capturan al esposo de la pediatra Minosska Pinto, acusado de planificar su asesinato en Piura: enfrenta nueve meses de prisión preventiva

La Policía logró ubicar y detener en Talara a William Seminario Girón, en cumplimiento de una orden de captura dispuesta por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, como parte del proceso de investigación en su contra

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Imagen dividida: hombre con gafas, William Seminario Girón, retenido por policías. Derecha, foto en blanco y negro de Minosska Pinto Lazo sonriendo
La imagen muestra al médico William Seminario Girón detenido por la Policía Nacional del Perú, junto a una foto en blanco y negro de su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo, cuyo asesinato se le imputa. (Composición: Infobae Perú)

La Policía Nacional del Perú capturó este sábado a William Seminario Girón, investigado como presunto autor intelectual del asesinato de su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido el pasado 10 de abril en la ciudad de Piura. La detención se realizó en Talara, pocas horas después de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra y la de otros cuatro implicados en el caso.

Las autoridades sostienen que Seminario Girón es el principal sospechoso de haber planificado el crimen, tras la recopilación de testimonios y evidencias materiales. La medida judicial, que afecta también a los otros involucrados, fue adoptada luego de una audiencia en la que la Fiscalía presentó pruebas sobre la presunta coordinación del ataque desde el entorno más cercano de la víctima.

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La investigación policial apunta a que William Seminario Girón habría ofrecido S/ 10.000 (soles) para la ejecución del asesinato de la doctora Minosska Pinto Lazo, según la Fiscalía de Piura. El ataque ocurrió el 10 de abril, cuando la víctima fue interceptada cerca de su vivienda en la urbanización Miraflores tras ser vigilada desde su centro de trabajo por integrantes de la organización criminal.

Minosska Pinto: nuevos hallazgos y testimonios marcan la audiencia clave para su exesposo
Minosska Pinto: nuevos hallazgos y testimonios marcan la audiencia clave para su exesposo| Difusión

Capturan en Talara al esposo de pediatra asesinada por sicarios en Piura

Según informó RPP Noticias, la División de Investigación Criminal de Piura detuvo a William Seminario Girón en Talara, una ciudad ubicada al noroeste de la región, en cumplimiento de la orden de captura emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. La intervención se produjo después de que la Fiscalía lo identificara como presunto autor intelectual del homicidio, respaldada por declaraciones y registros digitales.

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Los operativos policiales realizados previamente en diversos puntos de Piura permitieron la captura de los otros cuatro implicados, quienes permanecen bajo prisión preventiva por delitos vinculados a tráfico ilícito de drogas y posesión ilegal de armas. La medida restrictiva fue confirmada luego de la audiencia judicial, en la que se declaró fundado el requerimiento fiscal para asegurar la presencia de los investigados durante el proceso penal.

Un hombre con gafas, William Seminario Girón, es escoltado por policías. En la imagen final, aparece esposado y cubierto con una tela, subiendo a un vehículo
Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron al médico William Seminario Girón en Talara, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo, en Piura. (Composición: Infobae Perú)

Las autoridades informaron que la aprehensión de Seminario Girón resultó clave para avanzar en la consolidación del expediente fiscal, que ahora incorpora su traslado inmediato a un establecimiento penitenciario de la región.

Dictan nueve meses de prisión preventiva contra exesposo de Minosska Pinto

La República reportó que el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra William Seminario Girón y los otros cuatro investigados por el asesinato de Minosska Pinto Lazo, medida adoptada tras la presentación de pruebas que vinculan a cada uno con roles específicos en la planificación y ejecución del crimen. La Fiscalía sostiene que el exesposo habría actuado como autor intelectual, coordinando y financiando el ataque.

Esposo de pediatra asesinada es detenido como sospechoso en Piura. América TV

Entre los implicados figuran Junior Francisco Miñán Seminario, alias Muerte, señalado como conductor del vehículo de fuga; Luis Alejandro Rojas Guillén, alias Cara de Chancho, sindicado como el autor de los disparos; Cristhian Sócola Bayona, alias ítem, responsable del seguimiento de la víctima; y Sergio Sevillano Gutiérrez, alias El Viejo, quien habría brindado apoyo logístico y facilitado el arma homicida.

La decisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria se fundamenta en elementos como registros de transferencias digitales, testimonios directos y la incautación del arma utilizada. Los familiares de la víctima y representantes del sector salud han expresado su exigencia de justicia ante la Corte Superior de Justicia de Piura.

El oscuro complot para asesinar a Minosska Pinto en Piura

El expediente fiscal revela que el asesinato de la pediatra fue resultado de una planificación detallada, sustentada en la participación de una red criminal con funciones asignadas. La detención de los presuntos sicarios permitió reconstruir la secuencia del crimen, desde el seguimiento de la víctima hasta la coordinación de la fuga y los pagos posteriores.

Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo
Colegio Médico del Perú rechaza el asesinato de la pediatra Minosska Pinto en Piura| Facebook de Minosska Pinto Lazo

Las investigaciones atribuyen a William Seminario Girón el encargo del asesinato, motivado por conflictos económicos y personales documentados en la carpeta fiscal. Entre las pruebas recabadas figuran transferencias realizadas a través de aplicaciones digitales y conversaciones entre los implicados, así como la declaración de uno de los detenidos, quien afirmó que el encargo provino de la expareja de la víctima.

El arma utilizada en el homicidio fue hallada en un condominio alquilado por uno de los implicados, mientras que la policía logró rastrear los desplazamientos de los autores materiales gracias al análisis de cámaras de seguridad y registros digitales. El proceso continúa con la validación de las pruebas y las declaraciones ante el Ministerio Público, mientras la comunidad médica y la sociedad civil mantienen la presión para que el caso no quede impune.

La audiencia clave está prevista para el 5 de mayo, instancia en la que se evaluarán los avances de la investigación y la situación legal de los acusados. Las autoridades enfatizan que la consolidación de pruebas técnicas y testimoniales será determinante para sustentar la acusación en la fase oral del proceso judicial.

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