Magaly Medina y Andrea Llosa: ¿Cómo se originó la rivalidad entre las conductoras de ATV?

Pese a la convivencia de ambas en el mismo canal, Andrea Llosa y Magaly Medina han demostrado que no se llevan bien.

Ambas dicen que no existe una rivalidad entre ellas, pero todo parece indicar que Magaly Medina y Andrea Llosa no se pueden ver ni en pintura. Esta última semana, las conductoras de ATV han protagonizado un intercambio de palabras que ha dejado boquiabierto a más de uno.

Mientras que la conductora del programa Andrea manifestó que no le importaba la opinión de la ‘Urraca’, Medina no se quedó atrás y dio a entender que su compañera estaría hablando de ella para llamar la atención de la prensa.

¿Pero qué pasó para que las conductoras de los programas más vistos de ATV se enemistaran? Por supuesto, todo inició por defender sus espacios televisivos y en esta nota te contamos con lujo de detalles la historia de su enfrentamiento que nació en plena pandemia.

MAGALY Y SU INDIRECTA HACIA ANDREA

En mayo de 2020, Magaly Medina realizó una conexión en vivo con Juliana Oxenford en su programa de espectáculos. Tras felicitarla por el buen rating que generaba Al Estilo Juliana, la ‘Urraca’ soltó un comentario a modo de queja por el tremendo ‘colchón’ que le dejaba a Andrea Llosa.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colchón como el que tu dejas. ¡Ya quisiera yo! Pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, comentó la pelirroja conductora.

De esta forma, Magaly se quejó de manera sutil de la sintonía que gozaba Andrea Llosa gracias a Juliana Oxenford, ya que el programa de casos de la vida real se emite inmediatamente después del noticiero de ATV.

¿Qué respondió Andrea? La periodista dijo que estaba enfocada en su trabajo y en su familia, y no en lo que podía decir Magaly sobre su espacio. “Ya estoy vieja para esas cosas, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera”, sostuvo.

Magaly Medina se queja por el "colchón" que le deja Juliana Oxenford a Andrea Llosa.

MAGALY SE QUEJÓ EN VIVO CON ANDREA

En junio de 2020, Magaly Medina no soportó que Magaly TV La Firme empezara diez minutos tarde por un retraso originado por Andrea Llosa. Fiel a su estilo, la presentadora se lo hizo saber apenas apareció en pantalla.

“¡Ay, por fin estoy al aire! Pensé que ya me habían censurado (...) No ha sido mi culpa, de verdad yo tengo mucho respeto por el público, pero a veces muchas vacaciones afectan los relojes, nosotros hemos vivido la pandemia de seguido. Usted no merece que nadie sea olvidadizo y se olvide el reloj. Usted a las 9:45 quiere verme ”, dijo la periodista en referencia a su compañera.

Ante ello, Andrea volvió a minimizar las críticas de Magaly Medina. “Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes, las que no me suman, las deshecho inmediatamente”, indicó.

NIEGAN AMISTAD

A inicios de 2021, Andrea Llosa dejó en claro que no tiene una relación de amistad con Magaly. Lo mismo dijo la ‘Urraca’, asegurando que no la conoce y que solo la considera como otra persona que trabaja en el mismo canal.

“Andrea (Llosa) nunca la conocí antes, pese a que trabajaba acá, nunca la conocí. Una vez me entrevistó en un canal de cable de ATV, y después no hemos tenido mayor trato, ella trabaja en otro local de ATV, ni me la cruzo ”, dijo Magaly Medina.

MAGALY EXPLOTA CONTRA ANDREA POR CASO DAYANITA

En setiembre de 2021, Andrea Llosa presentó el caso de Dayanita, quien reveló que era el padre de un niño de 10 años. La historia de la actriz cómica transexual acaparó varias portadas de la prensa nacional.

Aprovechando esto, Dayanita se presentó en el set de Magaly TV La Firme, donde la ‘Urraca’ le prometió viajar a la selva para arreglar una prueba de paternidad. Sin embargo, Andrea hizo lo mismo al día siguiente y con una propuesta mucho mejor.

“Fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá. Así es la televisión. No siempre la competencia está afuera, a veces también está dentro de nuestra propia casa y se arrebata las cosas y se compite de esa manera. Es así”, expresó Magaly indignada.

Magaly Medina asegura que la idea de realizar la prueba de ADN era suya.

ANDREA LLOSA CELEBRA EL RATING

Sin hacer caso a las críticas de Magaly, la periodista celebró en sus redes sociales la buena sintonía que tuvo su programa del 29 de setiembre, en el que tuvo como protagonista a la actriz de JB en ATV.

“Líder de ATV, ¡Vicelíder del horario!, Andrea TV con 13.3 de puntos de rating”, publicó la conductora de Andrea en su Instagram junto a un video donde se le ve bailando con miembros de su producción y al lado de una corona.

