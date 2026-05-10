Día de la Madre 2026: Minsa comparte guía con todo lo que una mamá primeriza debe saber sobre el cuidado del recién nacido

Una madre acuna suavemente a su recién nacido mientras lo observa con una mirada llena de amor y ternura, creando un ambiente de paz y conexión en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada segundo domingo de mayo, las familias de todo el país celebran el Día de la Madre, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo y la dedicación que implica la maternidad. Este año, la coyuntura se enmarca en el acompañamiento a aquellas mujeres que atraviesan su primera experiencia como madres, para quienes el inicio de esta etapa puede estar lleno de dudas y retos cotidianos.

En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) ha difundido una guía básica orientada a madres primerizas, con recomendaciones prácticas y actualizadas que permiten asegurar el bienestar y la salud del recién nacido. Esta iniciativa busca brindar información validada por especialistas sobre los aspectos esenciales del cuidado infantil, desde el baño inicial hasta la prevención de riesgos frecuentes.

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La doctora Vanessa Sánchez Haro, médico pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, subrayó que es fundamental que las madres reciban orientación confiable en los primeros días tras el nacimiento. La guía del Minsa resume los procedimientos más importantes y responde a preguntas frecuentes sobre el manejo del bebé en casa.

El documento elaborado por el Ministerio de Salud detalla que el primer baño del recién nacido requiere atención especial para evitar complicaciones. Se recomienda evitar mojar el cordón umbilical hasta su caída natural y no bañar al bebé diariamente en las primeras semanas.

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Una madre sonríe con los ojos cerrados mientras sostiene tiernamente a su recién nacido, envuelto en una manta y con un gorro, en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo bañar a un recién nacido por primera vez

El primer baño es un momento importante y genera inquietud en muchas madres primerizas. La correcta manipulación del bebé y la preparación previa de los elementos necesarios son claves para evitar accidentes o episodios de frío.

Evite mojar el cordón umbilical.

Báñe al recién nacido solo dos o tres veces por semana durante las primeras semanas.

Tenga preparada la toalla, la ropa de cambio y el pañal antes de iniciar el baño.

Utilice agua tibia y asegúrese de que el ambiente esté libre de corrientes de aire.

No aplique colonias ni perfumes, ya que pueden provocar reacciones alérgicas.

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Limpieza y cuidado del cordón umbilical

El adecuado manejo del cordón umbilical previene infecciones y favorece su desprendimiento natural. El Minsa enfatiza la importancia de la higiene y la observación diaria hasta que se caiga por sí solo.

Realice la limpieza con alcohol de 70 °C al menos una vez al día , utilizando un gotero o una gasa, nunca algodón.

, utilizando un gotero o una gasa, nunca algodón. Limpie siempre la base del cordón.

Mantenga el cordón fuera del pañal para evitar el contacto con la orina.

No aplique polvos, antibióticos ni otras sustancias; esto puede retrasar el proceso de secado.

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Una madre sonríe felizmente mientras acuna a su bebé recién nacido en casa, disfrutando de su licencia de maternidad reflejada en un calendario al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de sueño adecuada para recién nacidos

El descanso es esencial para el desarrollo físico y neurológico del lactante. El Minsa establece pautas claras para promover un entorno seguro durante el sueño.

Los recién nacidos deben dormir entre 14 a 17 horas diarias .

. Coloque siempre al bebé boca arriba sobre una superficie firme.

Retire peluches, almohadas o mantas sueltas de la cuna para prevenir accidentes.

Mantenga la habitación a una temperatura confortable y bien ventilada.

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Estrategias para calmar el llanto del bebé

El llanto constituye la principal forma de comunicación de los recién nacidos. Reconocer sus motivos y responder adecuadamente favorece el vínculo y reduce el estrés infantil.

Revise si el pañal está sucio y cámbielo si es necesario .

. Compruebe si la ropa genera incomodidad por frío o calor.

Arrulle al bebé y propicie el contacto piel con piel para tranquilizarlo.

Ofrézcale el pecho para descartar hambre.

Mantenga la calma y evite movimientos bruscos.

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Frecuencia y técnicas correctas para el cambio de pañal

El cambio frecuente de pañal ayuda a evitar irritaciones y molestias en la piel del bebé. Una correcta técnica higiénica es fundamental para la prevención de infecciones.

Cambie el pañal regularmente , sobre todo después de cada evacuación.

, sobre todo después de cada evacuación. Limpie siempre de adelante hacia atrás, especialmente en niñas, para prevenir infecciones.

Seque bien los pliegues cutáneos antes de colocar el pañal limpio.

Si observa irritación persistente, consulte con un pediatra.

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Madre e hija Adopción Viedma, historia de familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención de riesgos de atragantamiento en bebés

La alimentación y el entorno inmediato del bebé pueden representar riesgos si no se siguen ciertas precauciones. El Minsa advierte sobre situaciones que deben evitarse para proteger la vida del menor.

Supervise al bebé durante las comidas ; nunca lo deje solo.

; nunca lo deje solo. Ofrezca alimentos con texturas adecuadas y en cortes pequeños.

Evite dar uvas grandes, caramelos o palomitas de maíz.

Mantenga alejados objetos pequeños como globos, piezas de juguete o botones.

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Controles CRED: seguimiento al desarrollo del bebé

Los controles de CRED son evaluaciones obligatorias para monitorear el estado de salud del menor. El Ministerio de Salud recuerda a los padres la importancia de cumplir con el cronograma de visitas pediátricas.

Se realiza un examen físico completo para verificar el desarrollo general.

Se controlan peso y talla para prevenir anemia o desnutrición.

Se aplican pruebas de lenguaje, coordinación y habilidades sociales.

Se evalúa la salud mental y el comportamiento.

Se administran vacunas conforme al calendario nacional.

Una madre y su bebé reciben la vacuna antigripal de una enfermera en un consultorio en Argentina, destacando la importancia de la prevención en la salud infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud recomienda a todas las familias acudir puntualmente a los controles y buscar atención médica ante cualquier emergencia.