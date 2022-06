Magaly Medina y las conductoras con las que ha tenido fuertes cruces en televisión

Magaly Medina y sus enfrentamientos con conductoras de televisión. (Foto: Composición)

Magaly Medina es una de las conductoras más polémicas de la televisión peruana. Su programa se ha caracterizado por los ampays y sus picantes comentarios sobre la farándula peruana. Esta forma de ser ha generado varios enfrentamientos con diversas figuras de la pantalla chica, con quienes ha tenido entredichos. Aunque, desde siempre se ha sabido que su enemiga pública es Gisela Valcárcel, todo parece indicar que más personajes de han ido sumando a la lista.

Es por ello que, en medio de la rivalidad de Magaly Medina y Jazmín Pinedo, recordaremos algunas otras confrontaciones de la Urraca con sus colegas en presentadoras de televisión.

ETHEL POZO

Magaly Medina se enfrentó públicamente a Ethel Pozo. Como era de esperarse, la pelirroja criticó duramente la entrevista que tuvo la hija de Gisela Valcárcel con Melissa Paredes, en medio de la disputa legal que tiene con su exesposo Rodrigo Cuba.

Tras la conversación entre Pozo y Paredes emitida el 23 de mayo, la Urraca aseguró que se desperdició la oportunidad de hacer preguntas más incisivas sobre detalles de su ampay que no han salido a la luz. En su defensa, Ethel aseguró que solo buscaba mostrar la otra verdad y que tiene un título profesional que avala su trabajo como conductora de televisión.

La esposa de Alfredo Zambrano volvió a criticarla. Esta vez aseguró que los estudios de Pozo no servían en esta entrevista porque no hubo buen tratamiento de la información . En su defensa, la prometida de Julián Alexander señaló que, con esta declaración, la presentadora de Magaly TV: La Firme estaba insultando a todos los comunicadores del Perú, incluyendo a su propio hijo.

Finalmente, en su aclaración Magaly Medina aseguró que solo se refería al trabajo de Ethel Pozo y no de todos los periodistas. Además, señaló que es muy diferente a la hija de Gisela porque ella se considera mejor profesional.

Magaly Medina muestras los mensajes que le mandó Ethel Pozo cuando se separó de su esposo. (Foto: Instagram y Captura de ATV)

TULA RODRÍGUEZ

Un nuevo enfrentamiento entre las conductoras revivió cuando en el programa Magaly TV: La Firme emitió unas declaraciones de la exesposa de Javier Carmona, Paola Bisso, con las que aseguraba que Tula Rodríguez no quería firmar unos papeles para poder disponer de la herencia del fallecido gerente de televisión.

En su descargo del 4 de mayo en su programa En Boca de Todos, la presentadora de televisión se mostró con voz entrecortada y se dirigió directamente a la Urraca para pedirle que no siga con el tema porque afectaba a su hija.

“Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, por favor, no me da vergüenza , porque si esto le va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija lo voy a hacer , Magaly, por favor, para, no tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija”, señaló Tula.

Medina no se quedó callada y volvió a mostrar más pruebas, en esta ocasión leyó una carta escrita por los hijos mayores de Carmona que avalaban lo dicho por su madre. Además, se dio un tiempo para responderle directamente y pedirle que no se dirija a ella.

“Lloras y te victimizas para que un país entero diga ‘ay, que mala la Magaly, pobrecita la Tula’. Si ella me pide que ya basta, yo creo que los hijos de Carmona están pidiendo que tú cumplas con algo que no cumples hace tiempo (un trámite)”, sentenció Medina.

Tula Rodríguez dice que Magaly Medina tiene doble moral. (Foto: Instagram)

JANET BARBOZA

Janet Barboza y Magaly Medina tienen una rivalidad de antaño. Cada vez que han podido, las conductoras se han atacado públicamente. Incluso, en una oportunidad se enfrentaron públicamente y frente a frente en el programa de la Urraca.

El hecho sucedió en marzo del 2020, cuando la popular Rulitos se sentó en el programa de su ‘enemiga pública’ y se dijeron de todo. En aquella ocasión hablaron desde los cambios estéticos hasta del profesionalismo de cada una en televisión.

Recientemente, se han enviado diversas indirectas por la relación de Medina con su esposo Alfredo Zambrano. Janet Barboza se mostró del lado de Giuliana Rengifo, quien dejó entrever que había tenido una relación con el notario cuando se separó de la conductora.

Desde entonces no han dejado de enfrascarse en dimes y diretes a través de cada uno de sus programas de televisión poniendo en tela de juicio su trabajo ante cámaras, además de hablar de la vida privada de la otra.

Magaly Medina furiosa con Janet Barboza. (Foto: Instagram)

JAZMÍN PINEDO

Esta es la confrontación más reciente. Todo inició el jueves 16 de junio, cuando Magaly Medina criticó a Jazmín Pinedo por su entrevista a Jefferson, en sus palabras también calificó a la presentadora de haber ido a ‘buscar novios’ en vez de a trabajar.

Tras ello, la Chinita se defendió y acusó a la presentadora de Magaly TV: La Firme de ser una misógina y de denigrar a las mujeres en su programa en más de una oportunidad. Incluso, la calificó de ser la peor periodista del país. Por su parte, Medina la llamó desde ‘regalona’ hasta títere de América Televisión.

En enfrentamiento continúa en pie hasta este martes 21 de junio en el que Jazmín Pinedo volvió a dirigirse a Medina. Aquí le aclaró que su canal no tiene nada que ver con sus declaraciones y que esto se trata de una discusión solo entre ellas dos.

Magaly Medina y Jazmín Pinedo se enfrentaron por segunda vez este lunes 20 de junio. (Foto: Composición)

