Pamela Vértiz: “Una conductora de televisión no es una lectora de teleprónter” | ENTREVISTA

Pamela Vértiz se ha convertido en una líder de opinión, sus más de 10 años a cargo de un programa dominical la han hecho crecer como profesional, pero al mismo tiempo ha aprendido a ser madre.

Es consciente de que el trabajo es sacrificado, pero no se queja y deja claro que todo en equipo puede compensarse como ella misma lo hace junto a su familia. Sus hijos saben que no hay domingos familiares, pero también conocen que su madre es aguerrida y lucha cada noche porque el público se quede viendo su programa.

La conductora de televisión tuvo una íntima entrevista con Infobae, donde se revela feminista y defiende su trabajo como conductora de televisión, que muchas veces es minimizado a solo leer un telepronter. Además, confiesa que se encuentra muy feliz de que en su canal sean las mujeres quienes lideran en el rating.

Pamela, Día D presentó en su última edición la otra cara de los artistas, como Carlos Alcántara y Alessia Rovegno…

Con Día D buscamos ir más allá de lo que uno cree percibir de las personas, de un personaje conocido o que está en una polémica. No queremos salir y hacerles una lavada de cara, al contrario, lo que hacemos es abrirle una ventana para conocerlos. La gente recuerda los errores y te olvidas del resto. Somos falibles, nos equivocamos, aprendemos, corregimos.

Como conductora también has sido presa de esas críticas...

Sí, claro. Una conductora de televisión no es una lectora de teleprónter, por lo menos yo no. Hago el esfuerzo de estar enterada, leer y prepararme. No te puedes parar frente a una cámara de televisión y hablar si no conoces el tema, la coyuntura o los hechos concretos . Puedes patinar y te llega una demanda o un pedido de rectificación.

Trabajas casi 24/7 en la televisión y también eres madre ¿cómo divides tus tiempos?

Tengo dos hijos, uno por entrar a la universidad y uno en el colegio. Yo soy mamá gallina, pero ellos entienden que tengo mi espacio para trabajar y lo respetan. Llega el fin de semana y tengo que preparar mi programa, pero respetan mis espacios e igual estoy mucho con ellos. Yo tengo que trabajar los fines de semana y nadie se queja pero nos acoplamos.

Tu esposo es tu apoyo…

Tengo un esposo que es una pieza fundamental en la familia. Me permite que yo le de la prioridad que necesita mi trabajo. Somos un equipo. Esta es una familia que se ha acostumbrado a que su mamá trabaja los fines de semana, tengo 13 años en Dia D y 6 en Reporte Semanal.

Consideras que como periodista nunca se deja de trabajar...

Nunca dejas de hacerlo. Siempre tienes que estar atento porque la gente quiere que sepas de todo durante todo el tiempo y que tengas una opinión . Yo prefiero estar bien enterada antes de salir corriendo a mi Twitter a escribir con efusividad, prefiero saber, procesar y opinar e informar.

Estar en la televisión es estar expuesta, en algún momento te enfrentaron con Magaly Medina

Me llevo muy bien con ella. No tengo ningún motivo para estar enfrentada a Magaly, ni ahora ni nunca. No coincidimos en nuestros horarios, no nos vemos en el canal, pero la relación es buena. Si nos encontramos y podemos conversar y alguna vez hemos coincidido en algún lado nos hemos reído. A veces los enfrentamientos los colocan los colegas que recogen la noticia. Si quieren buscar un enfrentamiento, no lo van a encontrar.

Tal vez porque ambas han mostrado posturas distintas...

Pensamos diferente, pero las diferencias nos enriquecen, no son motivo para confrontar. Yo no espero que ella piense igual que yo y no creo que ella tampoco, no hay confrontación de ningún tipo.

Sin embargo, ambas han sido consideradas líderes en su horario y son mujeres

No puedo más que celebrar que somos puras mujeres. Habla de que a la gente le gusta lo que hacemos, porque además son mujeres y una de mis banderas es la lucha contra el arrinconamiento de la mujer y el machismo. Cada vez que tengo un espacio para hablar sobre el tema lo hago. Si me quieren llamar feminista, a mucha honra soy feminista, yo creo en la batalla por darle igual de oportunidades a hombres y mujeres. Que mejor ejemplo de mujeres empoderadas quienes sacan adelante programas en horarios competitivos y lo hacen bien.

Te ha tocado un horario complicado con Día D. ¿Cómo lo manejas?

Es cierto, Día D está en un horario complicado en el que la gente se quiere ir a dormir y le decimos no lo hagas mira Día D. Como dice Gabriel García Márquez: No es el que cuenta la historia primero, sino el que la cuenta mejor, yo creo que los reporteros de Día D cuentan las historias extraordinariamente bien. Tenemos que seducir al televidente para que se quede con nosotros de 10 p.m. hasta la media noche, un domingo que al día siguiente tiene que trabajar. Es el reto y mi mantra es un domingo a la vez.

