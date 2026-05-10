Día de la Madre 2026: Salomé Vargas impulsa emprendimientos con castaña y preserva la cultura Yine en España

Madre indígena de Madre de Dios transforma castaña amazónica y representa al Perú en España. (Foto composición: Infobae Perú/FB/programabosques.peru)

Salomé Vargas creció observando cómo su padre y sus hermanos recorrían el bosque amazónico de Madre de Dios para recolectar castaña, una actividad tradicional que forma parte de la economía y la identidad de diversas comunidades nativas de la región. Hoy, a sus 45 años y siendo madre de tres hijos, continúa ligada a este recurso natural, pero además ha convertido su experiencia en una oportunidad de emprendimiento y representación cultural.

Integrante de la comunidad nativa Monte Salvado, Salomé participa activamente en un plan de negocio impulsado por el Programa Bosques del Ministerio del Ambiente y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De acuerdo con Andina Noticias, esta iniciativa ha permitido fortalecer el aprovechamiento sostenible de la castaña mediante mejoras en la recolección, almacenamiento, secado y traslado del producto amazónico.

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Como parte del proyecto, la comunidad adquirió un bote destinado al transporte de la producción hasta Puerto Maldonado, lo que facilita la comercialización de la castaña y mejora las condiciones de trabajo de las familias dedicadas a esta actividad. Además, el programa incluye asistencia técnica y capacitación para el comité de castaña de la comunidad.

Salomé Vargas, la madre amazónica que impulsa productos de castaña y difunde la cultura Yine en Europa. (Foto: FB/programabosques.peru)

De la recolección a la elaboración de productos amazónicos

El trabajo de Salomé comienza cuando termina la labor de los recolectores. Mientras sus familiares se encargan de extraer y trasladar la castaña desde el bosque, ella transforma este recurso en productos derivados como aceite, harina y snacks, labor que realiza para la Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD).

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Según Andina Noticias, la madre de familia participa en cada etapa del proceso de elaboración: muele, deshidrata, embolsa y embotella los productos que posteriormente son ofrecidos en espacios comerciales y ferias especializadas. Uno de esos escenarios fue la Expo Amazónica Cusco 2026, donde presentó los derivados de la castaña elaborados por su comunidad.

Además de su trabajo con productos amazónicos, Salomé también destaca por su talento artesanal. Su experiencia en la elaboración de tejidos, cerámicas y productos hechos con algodón nativo y tintes naturales le permitió representar a la comunidad Monte Salvado en actividades internacionales.

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Día de la Madre 2026: Salomé Vargas llevó la cultura Yine y productos de castaña desde Madre de Dios hasta España. (Foto: FB/programabosques.peru)

Cultura Yine en España

En marzo de este año, Salomé viajó a Madrid, España, como representante de la Asociación de Artesanos Mashaco Yine de Monte Salvado. Durante su estadía compartió experiencias con artesanos españoles y difundió la visión indígena amazónica en torno a la elaboración de artesanías y productos sostenibles.

La actividad fue organizada por Cáritas de Oviedo, en coordinación con Cáritas Madre de Dios, y también permitió que la artesana peruana llevara productos derivados de la castaña elaborados por ella misma. De acuerdo con el citado medio, estos productos tuvieron buena acogida entre el público asistente.

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“Salomé es una líder indígena que preserva y difunde la cultura Yine mediante la artesanía, la cerámica y el tejido”, destacó Carol Jerí Pezo, gerente social y de Derechos Humanos de Cáritas Madre de Dios, quien resaltó el compromiso y la capacidad de la emprendedora amazónica para asumir nuevos desafíos.

Nuevos proyectos y conservación del bosque amazónico

La perseverancia de Salomé también inspira a su familia. Su hija mayor, Ivonne, señaló que una de las cualidades que más admira de su madre es la fortaleza con la que enfrenta las dificultades y continúa trabajando por el bienestar de su comunidad.

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Actualmente, madre e hija han iniciado juntas un curso de repostería y panadería, con la intención de emprender en el futuro un pequeño negocio de dulces y postres en Puerto Maldonado. Mientras tanto, Salomé continúa impulsando el aprovechamiento sostenible de la castaña y difundiendo la cultura Yine dentro y fuera del Perú.

Según informó Andina Noticias, además que la comunidad nativa Monte Salvado desarrolla este plan de negocio con una inversión de S/ 370.000 financiada por el BID. Gracias a esta iniciativa, la comunidad ha fortalecido el transporte de la castaña, mejorado sus instalaciones de almacenamiento y contribuido a la conservación de 34.018.88 hectáreas de bosque amazónico en Madre de Dios.

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