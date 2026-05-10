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Golazo de Esteban Pavez con ‘misil’ para empate agónico en Alianza Lima por Sporting Cristal por Liga 1 2026

El volante chileno desenvainó un potente derechazo que sentenció las tablas en Matute. Un grosero error de Gustavo Cazonatti, héroe y villano sobre el campo, desencadenó en la acción de la diana

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El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima ha sumado un punto valioso en aras de sus intereses por alzarse con el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esteban Pavez salió al rescate del conjunto de La Victoria con un notable derechazo que sentenció el empate ante Sporting Cristal, que se adelantó gracias a otro superlativo gol de Gustavo Cazonatti.

Corría el minuto 93 cuando un yerro de Cazonatti desencadenó en el dramático empate del conjunto que dirige Pablo Guede. El balón llegó a los pies de Federico Girotti y este buscó inmediatamente el arco. Su remate encontró a la defensa del Rímac y la pelota quedó boyando en el balcón del área y Cristian Carbajal se la dejó servida a Esteban Pavez.

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El ancla chileno desenvainó un derechazo que movió las redes del arco de Diego Enríquez. Fue realmente un misil que sentenció la historia en el Alejandro Villanueva. El punto representa un importante acicate para el equipo de Guede, que se mantiene en la cima del torneo.

Golazo de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.
Golazo de Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Cabe destacar que Gustavo Cazonatti tuvo un encuentro agridulce, pues él se encargó de poner adelante a los suyos con una diana de taco. Sin embargo, un error en mitad de cancha provocó el tanto de los ’blanquiazules’.

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¿Cómo queda la tabla de posiciones?

El Torneo Apertura entra en su tramo decisivo con una lucha abierta por el liderato. Alianza Lima se mantiene en la cima de la tabla con 33 puntos tras 14 jornadas, gracias a un empate agónico ante Sporting Cristal que tuvo un valor especial por las circunstancias en las que se produjo.

Detrás, Cienciano continúa en la pelea con 29 puntos, igualado con Chankas CYC pero superando al conjunto de Andahuaylas por diferencia de goles. El equipo cusqueño no renuncia a sus aspiraciones y afrontará la próxima fecha un duelo directo frente a Alianza Lima en el Cusco.

Este partido representa una oportunidad inmejorable para recortar la diferencia de cuatro puntos con el líder y reabrir la disputa por el título del Apertura. El ‘papá’ ha logrado mantenerse en la conversación gracias a su regularidad, y ahora tiene en sus manos la posibilidad de volver a meterse de lleno en la definición, dependiendo en buena medida del resultado ante el equipo de La Victoria.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en fecha 14.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura luego del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal en fecha 14.

Próximo partido de Alianza Lima

La jornada 15 del Torneo Apertura 2026 tendrá uno de sus puntos más atractivos en el duelo entre Alianza Lima y Cienciano, programado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Este encuentro ha generado gran expectativa entre los hinchas, que aguardan un partido determinante en la lucha por los primeros puestos del certamen.

La organización ha dispuesto que el inicio del partido sea a las 17:45 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así la sintonía en los principales mercados de la región. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 18:45, mientras que el pitazo inicial sonará a las 19:45 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, permitiendo que seguidores de distintos países puedan acompañar el evento en horario nocturno.

Alianza Lima visitará Cusco para medirse ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima visitará Cusco para medirse ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El duelo solo podrá verse a través de la señal de L1 Max. Este canal, que transmite todos los encuentros de la jornada, está disponible en las principales compañías de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a toda la afición sin importar la región.

Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así, los hinchas pueden disfrutar del torneo con total libertad, ya sea fuera de casa o desde sus teléfonos móviles, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú ha anunciado una cobertura especial que incluirá detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de protagonistas, asegurando información completa para todos los seguidores de la competencia.

Precio de las entradas de Cienciano vs Alianza Lima en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.
Precio de las entradas de Cienciano vs Alianza Lima en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.

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