Figuras de la farándula se solidarizan con Jossmery Toledo tras insultos de pasajeros en vuelo de Chiclayo

Jossmery Toledo vive una pesadilla por el mal momento que le tocó vivir en un vuelo de Chiclayo a Lima el domingo pasado. La chica reality tuvo un inconveniente con la tripulación encargada del vuelo, quienes aseguraron que incumplía algunas normas del avión, pues se encontraba sentada cerca a la salida de emergencia.

Según explicó la modelo, todo este problema inició porque llevaba un saco en las piernas y estaba prohibido. Debido al lugar en el que estaba sentada, no podía tener nada que impidiera el paso en caso de emergencia.

En medio de este intercambio de palabras, los demás pasajeros del vuelo comenzaron a grabar el incidente. Pero lo que fue más lamentable, es que muchos de los usuarios lanzaron insultos y gritos contra la expolicía.

Esta situación ha indignado a varios usuarios en redes sociales. También, diversas figuras públicas expresaron su opinión y rechazaron la actitud de los pasajeros que gritaban contra la chica reality.

MUESTRAN APOYO A JOSSMERY

A través de sus programas de televisión, Janet Barboza y Rodrigo González se refirieron a este incidente. Pese a que se mostraron en contra de que Jossmery Toledo no haya cumplido las normas, no pudieron justificar el accionar del público.

“ Estoy impresionada con el odio que se genera muchas veces con esos jóvenes que trabajan en programas reality. Se genera odio a través de diferentes medios de comunicación y termina en lo que acabamos de ver”, comentó la popular Rulitos y fue secundada por sus compañeros de ‘América Hoy’.

Por su parte, el popular Peluchín también lamentó la actitud de los pasajeros. “Este vuelo le costó un cargamontón, una cantidad de insultos, unas faltas de respeto que, para mí, creo que hay gente que aprovecha el tema y el pánico para liberar lo que tiene dentro porque me parece injustificado”, señaló.

Rodrigo González apoya a Jossmery Toledo por insultos recibidos. (Video: Willax)

Por otro lado, en redes sociales algunos exchicos reality también hablaron del tema. Muchos de ellos coincidieron en que esta es una situación lamentable. Además, aseguraron que existe mucho odio por parte de la gente hacia las figuras de televisión, por lo que aprovecharon este momento para decir todo lo que tienen guardado.

“Mucho odio reprimido que de pronto la gente decide vomitar encima de alguien, solo porque lo han visto en la tv. Terrible lo de la gente que gritaba. No recuerdo haber oído tanta ignorancia junta”, comentó el exintegrante de Combate, Ernesto Jiménez.

También, la argentina Natalia Otero se pronunció. “A la que deberían haber grabado es a la mal educada que no para de gritar. La verdad, qué bien que Jossmery no se enganchó y la mandó a volar a esa señora que habla de empatía y no para de maltratarla”, agregó en Instagram.

Figuras de la farándula apoyan a Jossmery Toledo. (Foto: Captura)

Macarena Gastaldo hizo lo propio. La popular Chica Tulum se indignó por el ataque de mujer a mujer. “Me indigna las personas gritando no sabiendo lo sucedido. Y peor aún, entre mujeres, entre nosotras [mostrar] ese trato. Es decepcionante”, comentó.

Rosángela Espinoza, quien es compañera y amiga de Jossmery Toledo, no perdió la oportunidad de salir a defenderla. Incluso, se molestó por la actitud de la gente frente a las figuras de televisión.

“Que falta de respeto y empatía. Por cierto, ¿qué tiene que ver EEG? Les molesta que ella está en la tv. Gente envidiosa. Tal vez si hubiera sido otra persona no pasaría eso y menos grabarían” , escribió en los comentarios de Instagram.

Figuras de la farándula apoyan a Jossmery Toledo. (Foto: Captura)

